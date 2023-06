Kevadpealinn Türi saatis suvepealinna Pärnu poole teele valitsemissaua.

Türi järve taguselt jõelt läks neljapäevasele teekonnale üheksast haabjast koosnev matkajate seltskond, mis peab Pärnusse jõudma astronoomilise suve alguseks 21. juunil.

Soomaa giid ja haabjate ehitaja Aivar Ruukel ütles, et UNESCO kaitse all olevate haabjate valmistamise traditsioon on Eestis elujõuline siiani. Tänavu on plaanis ehitada kolm uut haabjat.

Veekõlbulikke ühepuulootsikuid peaks Eestis olema 30 ringis.