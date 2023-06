Vene poliitiline eliit on sõjastressi tõttu asunud rohkem jooma

Venemaa poliitiline juhtkond on asunud enda murede leevendamiseks rohkem alkoholi jooma ning mitmed neist on ilmunud koosolekutele joobeseisundis. Stressi on neile tekitanud Venemaa sõda Ukraina vastu, kirjutas Vene opositsiooniline väljaanne Verstka.

Viin, konjak ja vein on muutunud Vene valitsusliikmetele oluliseks sõjamõtete leevendajaks, kirjutas Vene opositsiooniline väljaanne Verstka. Verstka kirjutas oma allikatele tuginedes, et joovad pea kõik keskmised Vene ametiisikud, kes on vähemalt asekuberneri staatusega. Kuigi eri inimesed tarbivad alkoholi erinevas koguses, siis on alkoholi tarbimine viimase aasta jooksul Vene poliitilise eliidi seas Verstka väitel kasvanud.

Alkoholism on oblastikuberneride seas kasvanud

Üks allikas Vene presidendi administratsioonis kinnitas Verstkale, et kui varem ei alustanud kõik oma päeva pitsi viinaga, siis nüüd on selliseid inimesi üha enam ning viinapitsist on tihti saanud pudel. Sama allikas tõi näite ühest Vene keskföderaalringkonna kubernerist, kelle alkoholism on muutunud nii tõsiseks, et ta on mitu korda maha maganud Vene presidendi Vladimir Putini kõne Föderaalassambleele. Samuti tuleb teda tihti tööpäeva alguses taga otsida või üles äratada. Ühe teise allika sõnul on konkreetse kuberneri alkoholism tingitud närvipingest, mille on tekitanud uudised ning surve Kremli ja kohaliku eliidi poolt.

Konkreetne kuberner juhib väiksemat oblastit ning seni on mobilisatsioon oblasti elanikkonda vähe mõjutanud, kuid kohalikud võimud kardavad uut mobilisatsioonilainet või hinnatõusu. Samuti mõjutas sõda rängalt sama oblastivalitsuse eelarvet.

Üks teise Uurali piirkonnas paikneva oblasti asekuberner suhtles ise otse ühe Verstka ajakirjanikuga ning tunnistas alkoholi tarbimise kasvu alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale. Samuti olevat asekuberner loobunud spordist ning ei suuda enam joomist lõpetada. Asekuberner lõpetas ajakirjanikuga suhtlemise kui sai teatavaks Ukraina vägede vastupealetungi algus.

Endine president Medvedev teeb Telegramis postitusi tihti joobes olles

Eraldiseisvalt tõi Verstka esile endise Vene presidendi Dmitri Medvedeviga seotud kuulujutud tema süvenevast alkoholismist. Kuulujutud muutusid eriti ägedaks kui Vene võimupartei Ühtse Venemaa juht asus sõjavastaseid ja lääneriikide esindajaid karmilt kritiseerima. Kuigi mitmed Verstka allikad kinnitasid, et Vene riikliku julgeolekukomisjoni asejuht Medvedev joob alkoholi, siis ei ole ses osas siiski täpset infot. Samas kinnitasid kaks allikat, et Dmitri Medvedev kirjutab enda teated Telegramis ise valmis ning teeb seda tihti joobeseisundis.

Rohkem on asunud jooma ka tavalised venelased

Allikate väitel on Vene poliitiline eliit alates 2023. aasta märtsist hakanud enam eelistama kanget alkoholi. Tollal teatas Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) vahistamismäärusest Vene presidendi Vladimir Putini ja Vene laste õiguste voliniku Maria Aleksejevna Lvova-Belova vastu. Samuti hakkasid siis ringlema uudised kevadel algavast Ukraina vägede vastupealetungist. Verstkale kinnitasid seda nii allikad Moskva võimude, Vene parlamendi kui ka presidendi administratsiooni seast.

Peale Vene Föderatsiooni poliitilise eliidi joovad enam ka tavalised venelased. Vene riikliku alkoholituru regulaatori (Rosalkogolregulirovanie) andmeil on Venemaal madala alkoholisisaldusega jookide tootmine kasvanud 23 protsenti jõudes 7,474 miljoni dekaliitrini. Samal ajal suures pildis nõudlus kange alkoholi ja veinide järele vähenes. Vene alkoholituru ekspert Denis Puzõrev ütles Verstkale, et alkoholituru muutused on tingitud hinnatõusudest ning paljud inimesed on asunud samuti ise puskarit tegema.

Vene opositsiooniline väljaanne Meduza kirjutas eraldiseisvalt 2022. aasta septembris, et alkoholism poliitilise eliidi seas on pannud Vene presidenti Vladimir Putinit üha enam muretsema. Eelmise aasta augustis teatas Putin, et Venemaal tuleks enam propageerida tervislikke eluviise. Meduza juhtis tollal tähelepanu, et Putin ei olnud varem nõnda tihti alkoholismiprobleemidest Venemaal rääkinud.