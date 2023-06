Euroopa energiaministrid elektriturureformis veel kokkuleppele ei jõudnud

Euroopa Komisjoni senise ettepaneku järgi peaks elektrihind tulevikus vähem kõikuma. See tähendab, et energiakriisi tingimustes ei tohiks korduda eelmise suve hinnatipud. Samas vähendaks see ka tootmistunde, mil elektrihind hind on nulli euro lähedal.

Reformi eesmärgiks on muuta elektrihind tarbijatele ja tootjatele paremini ennustatavaks ning vähendada võimalusi sellega spekuleerida.

"See osa, mis puudutab võimalust tarbijatel panna mitut arvestit, omavahel energiat jagada, peaks järgmisest aastast olema eelduslikult tarbijatele kättesaadav. Üht-teist jäi täna veel lahti, lepiti kokku, et erinevate riikide esindajad eksperttasemel arutavad läbi kõike, mis puudutab võimsusmehhanisme ja erinevaid nüansse," ütles kliimaminister Kristen Michal "Aktuaalsele kaamerale".

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simsoni sõnul oli esmaspäeval näha ministrite suurt soovi elektriturupaketis kokkulepe saavutada nii kiiresti kui võimalik.

"Peale liikmesriikide kokkulepet on veel vaja läbi rääkida Euroopa Parlamendiga ja Euroopa Parlamendi mandaat saab teadupärast järgmise aasta valimistega läbi. Nii et meil on kõva ajasurve peal. Loodan, et Rootsi eesistumise ajal ehk allesjäänud juuni päevade jooksul on võimalik erimeelsused lahendada," ütles Simson.