Moldova ülemkohus keelustas venemeelse Shor erakonna

Moldova keelustas venemeelse erakonna Shor. Keelustatud partei juhtpoliitik Ilan Shor on juba varem Euroopa Liidu sanktsioonide all.

Moldova ülemkohus otsustas esmaspäeval laiali saata venemeelse Shor erakonna (Partidul "ȘOR"), kuna erakonna tegevus on vastuolus Moldova põhiseadusega. Hiljuti pani Euroopa Liit Shor erakonna juhi Ilan Shori sanktsioonide alla Moskva sidemete ning Moldova sisepoliitika destabiliseerimise tõttu. Euroopa Liidu nõukogu märkis, et Shor on seotud maksete tegemisega inimestele, kelle ülesandeks oli provotseerida rahutusi, vahendas Politico.

Moldova-Iisraeli ärimehe poolt juhitud Shori erakond on korduvalt lähikuudel korraldanud proteste praeguse Moldova läänemeelse valitsuse vastu. Protestide käigus on nõutud ka praeguse riigi läänemeelse presidendi Maia Sandu ametist taandumist.

Moldova justiitsministeerium seab erakonna likvideerimiseks üles erikomisjoni, mille eesmärgiks on erakonna Shor laialisaatmine ja selle registrist kustutamine. Keelustatud erakonna üks juhtpoliitikutest Marina Tauber nimetas Moldova ülemkohtu otsust häbiväärseks ja pretsedendituks.

Moldova president Maia Sandu teatas veebruaris, et Venemaa tahtis diversantide abil korraldada Moldovas riigipööret. Vastava info sai Moldova Ukraina võimudelt. Sandu sõnul oli riigipöördeplaani osaks sabotaažiaktid inimeste poolt, kes olid maskeerunud tsiviilisikuteks ning kes pidid hõivama valitsushooneid ja võtma pantvange.

Aprillis leidis Moldova kohus, et erakond Shor on seotud 254 miljoni euro väärtuses panganduspettusega. Euroopa Liidu hinnangul oli see raha mõeldud aitamaks korraldada Moldova valitsuse vastu riigipööret.

Moldovas asub separatistlik venemeelne Transnistria piirkond vastu Ukraina piiri, kus paiknevad 1990ndatel toimunud sõja järel ka Vene üksused.