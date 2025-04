Moldova väitel kulutas Venemaa tema valimiste mõjutamiseks 200 miljonit eurot

Venemaa kulutas oma agentide vahendusel eelmisel aastal Moldovas toimunud presidendivalimiste ja Euroopa Liidu teemalise referendumi tulemuse mõjutamiseks hääli ostes umbes 200 miljonit eurot, mis on ligi üks protsent Euroopa ühe vaeseima riigi sisemajanduse koguproduktist (SKP), ütles Moldova peaminister ütles kolmapäeval.

"Kremli agendid käivitasid massilise häälte ostmise kampaania, kulutades umbes 200 miljonit eurot - peaaegu üks protsent Moldova SKP-st -, et destabiliseerida meie riiki," ütles peaminister Dorin Recean peainnas Chisinaus toimunud briifingul.

Moldova valitsus on ka varem süüdistanud Venemaad püüdes delegitimiseerida presidendivalimised, mille võitis lõpuks läänemeelne president Maia Sandu, ja Euroopa Liidu liikmestaatuse taotlemise üle toimunud referendumi, milles toetati EL-iga ühinemist. Moldova on öelnud, et Venemaa korraldatud skeemidega püüti osta sadade tuhandete inimeste hääli.

Moldova võimude kommentaar tuli samal päeval, kui Ühendkuningriik kehtestas sanktsioonid Venemaa vabaühendusele Evrazia, öeldes, et see on vastutav katsete eest Moldova referendumi tulemusi kallutada ja demokraatlikke protsesse destabiliseerida.

Moldova on korduvalt süüdistanud Moskvat oma asjadesse sekkumises, et hoida endist Nõukogude liiduvabariiki oma mõju all ja takistada selle püüdlusi Euroopa Liiduga ühineda.

Moskva on süüdistused tagasi lükanud ja kritiseerinud Chişinău valitsust.

Moldova õiguskaitseorganid on öelnud, et valijatele altkäemaksu andmise katseid juhtisid riigist Venemaale põgenenud venemeelne oligarh Ilan Shor ja tema toetajad. Shor on sellised süüdistused tagasi lükanud.

Ka Briti välisministeerium teatas, et sanktsioonide alla pandud Evrazia võrku juhib Shor. Tema suhtes kehtestas Suurbritannia juba 2022. aastal korruptsioonivastaste määruste alusel sanktsioonid.

Euroopa Liit kehtestas Evraziale sanktsioonid oktoobris.

Kolmapäeval väljakuulutatud Briti sanktsioonid on suunatud rühmituse vastu ning selle asutajale Nelli Parutencole ja juhatuse liikmele Natalia Parasca määrati sisenemiskeeld ja külmutati nende varad Ühendkuningriigis.

Briti välisminister David Lammy ütles, et Suurbritannia ei jäta tähelepanuta katseid õõnestada demokraatiat riikides, mida ta peab sõpradeks ja partneriteks.

"Kui räpane raha liigub vabalt, õõnestab see avalikkuse usaldust, destabiliseerib majandust ja võimaldab pahatahtlikel tegutsejatel õigusriigi põhimõtteid õõnestada," ütles Lammy Reutersile tehtud avalduses.

"Nendele ohtudele vastu astudes kaitseme demokraatliku valitsemise aluseid – institutsioone, mida kodanikud saavad usaldada ja mis nõuavad võimulolijaid vastutusele," lisas välisminister.

Suurbritannia on varem öelnud, et Moskva kasutab Moldova demokraatia hävitamiseks desinformatsiooni, ebaseaduslikku rahastamist ja poliitilist õõnestustööd.

Moldova president Sandu tervitas sanktsioone, kirjeldades neid kui selget signaali, et õõnestustööl on tagajärjed.

Moldovas toimuvad sel sügisel parlamendivalimised, mis panevad proovile Euroopa-meelse valitsuse kursi jätkumise.