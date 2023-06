Ott Lumi: samasooliste abielu teema hakkab nüüd ajapikku debatist kaduma

Poliitikateaduste doktor Ott Lumi ütles, et samasooliste abielu seadustamisega hakkab see teema ühiskondlikust debatist vaikselt kaduma ja konservatiivsemad Keskerakond ja Isamaa hakkavad oma hoiakut leevendama.

"Ma arvan, et need muutused ja erinevate erakondade adaptsioon on erinev," ütles Lumi ERR-ile.

Lumi sõnul on küsimus ennekõike Keskerakonnas ja Isamaas. "Ma eeldaks, et vähemalt mingi osa nende liikmetest võiks hakata planeerima, kuidas sellest jäigast positsioonist hakata välja tagurdama. Ma arvan, et see ei hakka juhtuma nüüd automaatselt, aga kuivõrd üks suur teema on justkui lahenduse saanud, siis ma arvan, et ennekõike nende erakondade puhul hakkab see retoorika liin ajapikku leevenema," kommenteeris Lumi.

"Keskerakonna puhul on põhiline küsimus, kuidas Vene valijad seda olukorda tõlgendavad. Isamaa puhul on küsimus natuke vähem traagiline. Mõned nende eestkõnelejad on seda teemat kõvasti vedanud. Aga ma arvan, et olukorras, kus see teema ei ole enam nii akuutne, siis selle teema "seksikus" kahaneb," lisas Lumi.

EKRE oma retoorikat Lumi sõnul veel muutma ei hakka. "Mis puudutab EKRE-t, siis ma arvan, et nemad käiavad seda teemat endiselt edasi," sõnas Lumi.

Lumi ütles, et ta ei usu, et seaduse tagasipööramine väga realistlik oleks. "Meil on ju tegelikult valitsuskoalitsioon Reformierakonna juhtimisel väga selgelt paigas. Isegi kui koalitsioonis midagi muutub, siis ilma Reformierakonnata on keeruline lähemal ajal koalitsioone ette kujutada. See tähendab seda, et selle tagasipööramine on väga ebarealistlik," lausus Lumi.

"Ma arvan, et selle teema põhikonflikti staatus kaob ajapikku ära. Kuna ta ei ole selline igapäevane sotsiaalmajanduslik küsimus, siis need väärtus- ja moraalipoliitika teemat kipuvad vaikselt ära vajuma," lisas Lumi.

Lumi ei usu, et samasooliste abielu teema aktuaalsuse kadumine omaks väga suurt mõju erinevad koalitsioonide loomisel.

"Ausalt öeldes seda ma üle ei hinda. Kas nüüd sellepärast on võimalik kellelegi rohkem poliitiliselt kosja minna või seda mitte. Ma arvan, et see tegelikult ei ole põhiküsimus erinevatel koalitsiooniläbirääkimistel ja üldse poliitikas. Ta on ühiskonna mõttes terav küsimus, aga ma arvan, et selle pärast otseselt ei ole ikkagi ühtegi koalitsiooni tehtud või tegemata jäetud. Võimupoliitika mõttes ei ole see nii oluline teema," ütles Lumi.

Riigikogu võttis teisipäeval vastu valitsuse usaldusküsimusega seotud perekonnaseaduse muudatused, mis annavad seadusliku õiguse abielluda ka samasoolistele paaridele.