Venemaa keelustas loodushoiufondi WWF enda territooriumil

Vene Föderatsiooni prokuratuur otsustas nimetada rahvusvahelise Maailma Looduse Fondi (World Wide Fund for Nature - WWF) soovimatuks organisatsiooniks Venemaa pinnal. Otsusele eelnes audit organisatsiooni uurimiseks. Vene justiitsministeerium lisas WWF juba selle aasta 10. märtsil välisagentide nimekirja, meenutas uudisteagentuur Interfax.

Vene prokuratuuri hinnangul kujutab Maailma Looduse Fondi tegevus keskkonna ja keskkonnahariduse vallas Venemaale majandussfääris julgeolekuohtu. Ühe näitena tõi Vene prokuratuur WWF-i vastuseisu Vene majandustegevuse laiendamisele Arktika piirkonnas. Samuti häiris Vene võime, et WWF-i tegevused tundusid olevat suunatud Vene suurettevõtete vastu energiasektoris, sh gaasi- ja naftatööstuses ning mineraalide ja väärismetallide kaevandamisel.

Vene prokuratuur tõi lisaks esile, et WWF oli loonud Vene ettevõtete kohta keskkonnavastutuse reitingud, mis olevat prokuratuuri sõnul määratud tendentslikult.

Maailma Looduse Fondi Vene haru kodulehe kohaselt on organisatsioonil kontorid Moskvas, Krasnodaris, Murmanskis, Arhangelskis, Vladivostokis ja Petropavlovsk-Kamtšatskil. Esimene WWF-i poolt rahastatud projekt Venemaa pinnal tollases Nõukogude Liidus viidi läbi 1989. aastal. Siis asutati Arktika looduskaitseala. Viis aastat hiljem asutas WWF Venemaal on esimese esinduse ning 2004. aastal loodi Venemaal riiklik organisatsioon. WWF tegutseb rohkem kui 100 riigis maailmas.

The Moscow Times juhtis tähelepanu, et Venemaal on ka teisi keskkonnaorganisatsiooni hakatud enam pitsitama. Näiteks eelmisel kuul teatas enda sulgemisest Greenpeace'i Vene haru. Samuti lõpetas töö keskkonnagrupp Movement 42 Arhangelski kandis ning Vene Lähis Idas sulges end Sahhalini keskkonnavalve.