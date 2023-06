Briti keskpank tõstis intressimäärad viie protsendini

Suurbritannia keskpank (Bank of England) otsustas inflatsiooniga võitlemise nimel ootamatult tõsta intressimäärasid 0,5 protsendi võrra jõudes viie protsendini. Tegu on kõrgeima intressimäärade tasemega alates 2008. aastast. Briti keskpanga jaoks oli see 13. järjestikune intressimäärade tõstmine.

Keskpanga rahanduskomisjonis toetas intressimäärade tõstmist seitse liiget ning vastu oli kaks. Briti keskpank selgitas rahandusministrile saadetud kirjas, et inflatsiooni alla surumine on keskpanga absoluutne prioriteet, vahendas The Financial Times.