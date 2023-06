Prigožini väitel ründasid Vene väed Wagneri tagalalaagrit

Wagneri palgasõdurite grupeeringu juhi Jevgeni Prigožini väitel ründasid Vene väed rakettidega tema võitlejate tagalalaagrit. Ukraina võimude sõnul on nende vastupealetungi põhilöök alles tulemas ning kõiki reserve ei ole veel lahingusse saadetud. Ukraina teatas reedel, et tulistas öö jooksul alla 13 tiibraketti, millega Venemaa oli võtnud sihikule riigi lääneosas asuva lennuvälja.

Oluline reedel 23. juunil kell 22.15:

Prigožini väitel ründasid Vene väed Wagneri grupi laagrit

Wagneri erasõjaväe grupeeringu juhi Jevgeni Prigožini väitel ründasid Vene väed Ukrainas rakettidega tema palgasõdurite laagreid, vahendasid The Moscow Times, CNN jt.

"Me olime valmis tegema kaitseministeeriumile järeleandmisi, loovutama oma relvad ja leidma lahenduse, kuidas me saame jätkata oma riigi kaitsmist. Aga need kaabakad ei rahunenud. Täna, nähes, et me ei ole murdunud, nad korraldasid raketirünnakud meie tagalalaagritele. Suur hulk meie võitlejaid hukkus," ütles Prigožin sotsiaalmeediasse tehtud postituses.

Prigožin lubas karmi vastust ja soovitas talle mitte vastu hakata. "Wagneri komandöride nõukogu tegi otsuse: riigi sõjalise juhtkonna kurjus tuleb peatada. Need, kes hävitasid täna meie mehed, kes hävitasid kümnete tuhandete Vene sõdurite elud, saavad karistada. Palun, et keegi ei hakkaks vastu. (Vastasel juhul) me peame seda ohuks ja hävitame kohe kõik, sealhulgas meie teel seisvad teetõkked, kõik lennukid, mida me oma pea kohal näeme. Ma palun kõigil mitte alluda provokatsioonidele, jääda oma kodudesse ning meie marsruudil on soovitatav mitte välja minna," kõneles Prigožin.

Tema sõnul jätkavad "presidendivalitsus, siseministeerium, rahvuskaart ja teised struktuurid oma tööd tavapärasel viisil". "Me tegeleme nendega, kes hävitavad Vene sõdureid ja naaseme rindele. Õiglus vägedes taastatakse ja pärast seda taastatakse õiglus kogu Venemaal," sõnas ta.

Vene kaitseministeerium kommenteeris, et Prigožini nimel sotsiaalvõrgustikes levitatavad sõnumid ja videod väidetava raketirünnaku kohta Wagneri tagalalaagrite pihta ei vasta tõele ja on infooperatsioon.

Isehakanud Donetski Rahvavabariigi kaitseministeeriumi endine juht Igor Girkin (Strelkov) kommenteeris, et "Venemaa on sõjalise riigipöördekatse lävel". "Kes seda algatab, ei ole veel selge. On võimalik, et selle poole püüdlevad mõlemad sõdivad fraktsioonid kolmanda osapoole (FSB ja julgeolekunõukogu) neutraalsuse abil," kirjutas ta.

Kremli-meelne ametnik: Ukrainalt löögi saanud sild on kasutuskõlbmatu

Venemaa käes olev sild, mis ühendab Lõuna-Ukrainat annekteeritud Krimmi poolsaarega, on tõsiselt kannatada saanud ja praegu kasutuskõlbmatu, ütles reedel Moskva poolt Hersoni oblastisse ametisse määratud kuberner Vladimir Saldo.

"See on transpordi jaoks kõlbmatu," ütles Saldo, lisades, et Tšongari sild suletakse liikluseks umbes 20 päevaks.

Hersonis hukkus Vene vägede rünnakus kolm inimest

Vene väed ründasid 23. juunil Hersonis kohalikku transpordiettevõtet, mille tagajärjel hukkus kolm inimest, ütles Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Prokudin.

Prokudini sõnul sai mitu ettevõtte töötajat ka vigastada.

Hersoni oblasti sõjaväeadministratsiooni andmetel ründasid Vene väed oblastit 22. juunil 91 korda, vigastada sai kokku seitse tsiviilelanikku.

Saksa relvatootja saadab Ukrainale 20 Marderi lahingumasinat

Saksa relvatootja Rheinmetall teatas reedel, et saadab suve jooksul Ukrainale täiendavalt 20 Marderi jalaväe lahingumasinat.

"Saksa valitsuse käsul varustab Rheinmetall Ukrainat taas jalaväe lahingumasinatega Marder," märkis ettevõte ja lisas, et tellimus esitati tänavu mais.

Rheinmetall tuletas meelde, et tarnis juba märtsis Ukrainale 20 Marderit. Koos hiljutisima tarne ja veel 20 lahingumasinaga, mis saadeti Saksamaa sõjaväe olemasolevatest varudest, saab Ukraina kokku 60 Marderit.

Rheinmetall lisas, et võimalik oleks anda veel 60 Marderit ning töö selleks juba käib. Ettevõtte sõnul on ühes kuus võimalik tarnida kuni kümme lahingumasinat.

Lisaks saadab Rheinmetall 40 Marderit Kreekale, et viimane saaks oma vanemat varustust Ukrainale anda.

Sel nädalal lubas Berliin anda Ukrainale ka rakette Patrioti õhutõrjesüsteemile, samuti laskemoona suurtükkidele ning sõjamasinaid.

Ukraina võimude sõnul on vastupealetungi põhilöök alles ees

Ukraina vastupealetungi põhilöök on alles ees ning osa reservidest ei ole jätkuvalt lahingusse saadetud, ütles Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar reedel Ukraina televisioonis.

"Meil on suured sündmused ees ja põhirünnak on alles ees. Tõepoolest, osa reservidest saadetakse lahingusse hiljem," sõnas Maljar.

"Me teeme iga päev edusamme. Iga päev. Jah, see on järk-järguline, kuid meie sõjaväelased kinnitavad kanda ja nad liiguvad enesekindlalt edasi," lisas minister.

Maljar lisas, et Venemaa tugevdab samal ajal ka oma jõude rindejoonel, saates lõunasse ja itta õhuüksuseid. Tema sõnul on hiljuti Ukraina idaossa ümber paigutatud Vene reservid püüdnud edutult Ukraina kaitseliinidest läbi tungida.

"Samal ajal, kui meie kaitsejõud viivad lõunas läbi rünnakutegevust, on vaenlane tugevnenud idas ja nad on liigutanud oma reserve sinna. Nad on püüdnud seal meie kaitsest läbi tungida," rääkis Maljar.

Maljar: Ukraina peatas Vene vägede pealetungi Kupjanski ja Lõmani suunal

"Kupjanski ja Lõmani suunal toimusid väga ägedad lahingud, kuid meie sõdurid peatasid seal vaenlase pealetungi," teatas Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar.

Maljari sõnul jätkub Ukraina vägede vastupealetung riigi lõunaosas plaanipäraselt, vahendas The Guardian.

Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid

Ukrainas anti ööl vastu reedet taas ulatuslik õhuhäire ja mitmel pool oli kuulda plahvatusi. Ukraina teatas reedel, et tulistas öö jooksul alla 13 tiibraketti, millega Venemaa oli võtnud sihikule riigi lääneosas asuva lennuvälja.

Kõigepealt oli õhuhäiret kuulda Odessa, Mõkolajivi, Hersoni, Zaporižžja, Dnipropetrovski, Donetski, Harkivi, Poltava, Sumõ ja Luhanski oblastis. Hiljem oli õhuhäiresireene kuulda ka riigi teistes piirkondades. Ukraina lääneosas asuva Hmelnõtskõi oblastis oli kuulda plahvatusi, vahendas Ukrainska Pravda.

Löögid tulid südaöö paiku Kaspia merelt neljalt pommituslennukilt Tu-95MS, seisab õhujõudude avalduses.

Hmelnõtskõi linnapea Oleksandr Sõmtšõšõn kinnitas, et linnas toimus plahvatusi ning kiitis Ukraina õhutõrjesüsteeme.

Prigožin väitis, et Vene väed taganevad Ida- ja Lõuna-Ukrainas

Vene väed on Ukraina vastupealetungi eest riigi ida- ja lõunaosas taganema hakanud, väitis Vene erasõjafirma Wagneri juht Jevgeni Prigožin reedel.

Tema väide on vastuolus Vene presidendi Vladimir Putini jutuga, et Ukraina kannatab "katastroofilisi" kaotusi ja lahingutes on tekkinud vaheaeg.

"Vene armee taganeb praegu Zaporižžja ja Hersoni rindel. Ukraina relvajõud suruvad Vene armeed tagasi," ütles Prigožin sotsiaalmeedias.

Kreml kuulutas eelmisel aastal Zaporižžja ja Hersoni oblasi annekteerituks, ehkki ei kontrollinud neid täielikult. Viimasel ajal on Ukraina teatanud väiksest edenemisest sealsetel rinnetel.

"Me kümbleme veres. Keegi ei too reservi. See, mida nad meile räägivad, on suurim pettus," lisas Wagneri juht Venemaa sõjalistele ja poliitilistele liidritele viidates.

ISW: Ukraina hoogustab lööke venelaste varustusteede pihta

Venemaal tuleb üha enam karta oma varustusteede toimimise pärast Lõuna-Ukrainas, kinnitas Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) uus aruanne.

Ukraina kaitsevägi võib lõunas hoogustada lööke Venemaa maapealsete kommunikatsioonikanalite pihta, leiab ISW, kommenteerides lööke Hersoni oblasti ja Krimmi administratiivpiiril asuvale Tšongari sillale.

ISW järgi on löögid vaenlase logistika vastu juba alanud. Melitopoli ukrainlasest linnapea Ivan Fjodorov, kes töötab Kiievi kontrollitavalt alalt, teatas neljapäeval plahvatustest, mis leidsid aset Zaporižžja oblastis Melitopolis ja Jakimivkas.

ISW analüütikute hinnangul võivad Ukraina relvajõud hoogustada rünnakuid vaenlase tagalale ja häirida nende maapealseid varustusteid.

Paistab, et elanike hirm logistika katkestamise ees aina tugevneb. Sellest annavad ISW hinnangul samuti tunnistust murelikud Vene "sõjakorrespondendid".

Zelenski sõnul üritavad venelased varjata üleujutuses hukkunute laipu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäevaõhtuses videosõnumis, et Hersoni oblasti Venemaa poolt okupeeritud osas moodustasid sissetungijad erirühmad, mis viivad minema üleujutustes hukkunud inimeste surnukehi.

Zelenski sõnul teevad okupandid seda eesmärgiga varjata tõendeid ja oma kuritegude jälgi.

Presidendi sõnul pidasid luureametnikud ja diplomaadid neljapäeval ühtlasi partnerriikidele infotundi olukorrast Zaporižžja tuumajaamas.

"Eelkõige räägime ühenduste G7 ja G20 riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatest," sõnas president.

"Venemaa on praegu ülemaailmne küünilisuse keskus ja sealt võib tulla igasugune korraldus igasugusele kurjusele, mida nad loodavad maskeerida üheks või teiseks katastroofiks," hoiatas Zelenski.

"Ilmselt ei küsi kiirgus, kes on neutraalne ja see võib jõuda igaüheni maailmas. Sellest lähtuvalt saab praegu aidata igaüks maailmas ja mida teha, siis see on täiesti teada," rääkis riigipea, kelle sõnul on vaja survet Zaporižžja tuumajaama täielikuks deokupeerimiseks.

Samuti andis Zelenski Ukraina siseministrile Ihor Klõmenkole ülesandeks teha selgitustööd kõigi sellealaste riskide kohta.

Lisaks arutas president julgeolekujõudude ja luurega Kahhovka hüdroelektrijaamas toimunud Venemaa terrorirünnaku tagajärgi ja seda eelkõige Hersoni oblasti okupeeritud osas.

"Selleks ei piisa isegi sõnast katastroof. Vene kurjus on moodustanud seal erirühmad surnukehade eemaldamiseks ja ilmselgelt peitmiseks," tõdes Zelenski.

Riigipea rõhutas, et see pole esimene kord, kui Venemaa üritab okupeeritud territooriumil oma kuritegude tõendeid ja jälgi hävitada. "Seda tegid okupandid juba Mariupolis ja teistes asulates," Zelenski.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvat üheksat asulat. Ukraina teatas, et Venemaa rünnaku tõttu sai vigastada üks inimene, samuti sai kahjustada veetorn, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Venemaal Kurskis toimusid plahvatused

Ukrainska Pravda teatas, et neljapäeva hilisõhtul toimusid Venemaal Kurski linnas plahvatused. Kurski oblasti kuberneri Roman Starovoiti teatel tulistas Vene õhutõrje linna lähistel alla Ukraina drooni. Ukrainaga piirnevat Kurski oblastit on viimaste nädalate jooksul tabanud mitu droonirünnakut.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 680 sõdurit ja 44 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 223 330 (võrdlus eelmise päevaga + 680);

- tankid 4017 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 7798 (+15);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 307 (+0);

- suurtükisüsteemid 3985 (+44);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 617 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 379 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 3447 (+9);

- tiibraketid 1214 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6708 (+30);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 545 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.