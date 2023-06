Lekitajad: võimud üritasid sekkuda Hunter Bideni maksuasjade uurimisse

USA esindajatekoja vabariiklased avaldasid tunnistuse, mille andsid kaks maksuameti (IRS) endist töötajat. Lekitajad väidavad, et võimud üritasid takistada Hunter Bideni maksuasjade uurimist, vabariiklaste hinnangul selgub tunnistusest, et valitsuse ametnikud sekkusid president Joe Bideni poja maksuasjade uurimisse.

Sel nädalal nõustus Hunter Biden tunnistama end süüdi föderaalse tulumaksu maksmata jätmises. Vastutasuks pääseb ta vanglakaristusest. Hunter Biden tunnistas end süüdi ka tulirelva ebaseaduslikus omamises.

USA võimud alustasid Hunter Bideni maksuasjade uurimist 2018. aastal . Lekitajad on endised IRS-i töötajad, kes olid uurimisega varem seotud. Üks lekitaja on Gary Shapley, teise lekitaja isik pole teada. Vilepuhujad kirjeldavad, kuidas enne valimisi uurimist venitati ning takistati seaduse elluviimist.

Vabariiklasest kongressisaadik Jason Smith ütles, et lekitajad kirjeldavad, kuidas justiitsministeerium sekkus Hunter Bideni maksuasjade uurimisse, vahendas The Times.

Vabariiklased väidavad nüüd, et see on selge tõend võimude sekkumise kohta. Demokraadid lükkasid vabariiklaste väited tagasi. Vabariiklaste süüdistused lükkas tagasi ka justiitsministeerium.

Justiitsministeerium tõi välja, et uurimist viis läbi prokurör David Weiss. Tema oli ametisse määranud USA endine president Donald Trump. Ministeeriumi teatel oli Weissil olemas täielik tegevusvabadus, sealhulgas õigus otsustada, millal ja kas esitada süüdistus. Weiss ei vajanud selleks täiendavat nõusolekut.

Vabariiklased kritiseerivad veel Hunter Bideni tööd Ukraina maagaasiettevõttes Burisma. Sel ajal oli tema isa asepresident. Vabariiklased väidavad, et FBI-l on tõendeid selle kohta, et mõlemad Bidenid võtsid Bursimalt miljonite dollarite ulatuses altkäemaksu. Mõlemad Bidenid on need väited tagasi lükanud.