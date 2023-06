Anton Aleksejev: Prigožini mäss on küll huvitav, aga sõda läheb edasi

Ukrainas Krõvõi Rihis viibiv ERR-i ajakirjanik Anton Aleksejev rääkis "Aktuaalses kaameras", et ukrainlased jälgisid Wagneri juhi Jevgeni Prigožini mässu nädalavahetusel põnevusega, kuid sõjategevust see kuidagi ei mõjutanud.

"Ukrainlased põnevusega jälgisid kogu Venemaal toimuvat. Nad arvasid, et see on väga põnev, väga huvitav. Aga praktilises mõttes see ei mõjutanud kuidagi sõjategevust siin, Zaporižžja ja Hersoni oblastis, kus me olime operaator Kristjan Svirgsdeniga rindel," rääkis Aleksejev.

"Vaatamata või tänu Prigožini mässule läksid Ukraina sõjaväelased üle Dnipro jõe ja praegu on ilmselt juba Dnipro jõe vasakul kaldal. Seal on neil väike platsdarm, mida nad kavatsevad suurendada. Prigožini mäss on küll väga huvitav, kuid siin sõda jääb sõjaks ja läheb edasi," lisas ajakirjanik.

Laupäeval oma sõjaväega Moskva poole marssinud Wagneri juht Jevgeni Prigožin postitas esmaspäeva õhtul oma ametlikule leheküljele audiosõnumi, milles teatas, et pööras oma armeega ümber, kuna leidis, et sellest piisas, et näidata, milleks nad võimelised on.