USA luure: kindral Surovikin teadis Wagneri mässuplaanist

Ameerika Ühendriikide luureinfo kohaselt teadis Vene kindral Sergei Surovikin Wagneri grupeeringu mässuplaanidest Vene väejuhatuse vastu, kirjutas The New York Times. Lehega suhelnud allikate sõnul püüab USA selgeks teha, kas Surovikin aitas kuidagi kaasa Jevgeni Prigožini plaanidele.

Kindral Surovikin oli varem Venemaa Ukrainas tegutsevate üksuste ülem, keskendudes kaitserajatiste rajamisele. Surovikini juhtimise ajal evakueeriti edukalt paljud Vene sõdurid Ukraina vastupealetungi eest Hersoni paremkaldalt. Surovikini asemel määrati Venemaa "sõjalise erioperatsiooni" üldiseks juhiks jaanuaris Vene kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov.

USA valitsusametnike sõnul on märke, et ka teised Vene kindralid võisid toetada Jevgeni Prigožini juhitud mässu Vene kaitseministeeriumi vastu. Praegused ja endised USA valitsusametnikud ütles The New York Timesile, et Prigožin ei oleks tõenäoliselt oma mässu alustanud, kui ta poleks uskunud, et teised võimupositsioonidel olevad inimesed ei tuleks talle appi.

Vene president Vladimir Putin peab samade allikate sõnul tõenäoliselt nüüd otsustama, kas ta usub kindral Surovikini seotust ning kas sellele peaks kuidagi reageerima. Kuigi Vene julgeolekuteenistus FSB otsustas lõpetada kriminaaljuurdluse Jevgeni Prigožini vastu, võib Surovikin oma kohast Vene relvajõududes siiski ilma jääda, kui tema seos mässuga ära tõestatakse.

Kõrged USA valitsusametnikud spekuleerisid, et liit kindral Sergei Surovikini ja Jevgeni Prigožini vahel võib selgitada, miks Prigožin on veel elus hoolimata tema juhitud Wagneri üksuste mässust nädalavahetusel.

The New York Times tõi esile, et senine USA luureinfo on alles esialgne info. USA valitsusametnikud ei ole veel ametlikult avalikult samu spekulatsioone evinud. Leht rõhutas lisaks, et kuna kindral Sergei Surovikinit peetakse pädevamaks kui teisi Vene kindrale, siis võivad USA valitsusametnikud meelega levitada teda kahjustavat infot. Surovikini eemaldamine tema praegusest rollist oleks kindlasti kasuks Ukrainale.

Sergei Surovikin ise esines nädalavahetusel videopöördumisega, milles kutsus Vene vägesid Ukrainas mitte ühinema mässuga. Samas esines videopöördumisega ka kindralleitnant Vladimir Aleksejev, kes mõned tunnid hiljem oli osaline järgmises videos juba koos Prigožiniga Doni-äärses Rostovis, kus Wagneri võitlejad hõivasid sõjalisi rajatisi ja juhtimispunkte.

Sõjandusanalüütik Rob Lee tõi Twitteris esile, et peale Surovikini ja Gerassimovi oleks huvitav teada, kus on praegu Vene erukindral Mihhail Mizintsev. Mizintsev ühines väidetavalt peale relvajõududest erru minekut Wagneri palgasõdurite grupeeringuga. Mizintsev vastutas Vene relvajõududes logistika eest.