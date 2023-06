Tervisekassa soovitab nahaarstile pääsemiseks esmalt perearsti poole pöörduda

Aastaid on nahaarstid manitsenud inimesi oma sünnimärke hoolsalt jälgima ja laskma neid regulaarselt arstil üle vaadata, et võimalikud pahaloomulised nahakasvajad õigel ajal avastada.

Kevadel, kui varrukad ja seelikud lähevad soojade ilmadega lühemaks, kasvab ka nõudlus nahaarsti järele. Ainult, et digiregistratuurist tasuta aegade otsija jääb enamasti pika ninaga – süsteem pakub järjekindlalt vaid tasulisi aegu, mis küündivad üle 100 euro visiidi kohta. Kes on valmis maksma, saab arstile kiiresti.

"Kui me räägime sellest variandist, et inimene tahab minna nahaarstile ja ta tuleb ilma saatekirjata, siis neid aegu, aus olla, on väga minimaalselt, võib-olla üks-kaks kuus. Nii et tegelikult see päris hästi võimalik ei ole," rääkis Ida-Tallinna keskhaigla ravijuht Kai Sukles, kelle sõnul saaks praegu digiregistratuurist aja kahe kuu jooksul.

Ehkki nahaarstile pöördumine perearsti saatekirja ei eelda, on ITK taganud ligipääsu nahaarstile nende jaoks, kes tulevad perearsti e-konsultatsiooni kaudu ehk kelle puhul perearst on eriarsti vajaduse eelnevalt kinnitanud.

Ka tervisekassa soovitab alustada perearstist.

"Nahaarsti teenuse kättesaadavus on ajas tegelikult paranenud. Ja paranenud on ta just tänu sellele, et perearstid on ka oma panust tublisti tugevdanud ja perearstidel on võimalus nahaarstidega otse e-konsultatsioone teha. Kui me nüüd vaatame, kui palju nahaarstid ise oma vastuvõtte on teinud, siis vastuvõttude hulk on ajas suhteliselt stabiilne olnud. Umbes 200 000 vastuvõttu teevad nahaarstid aastas ehk siis justkui iga kuues-seitsmes inimene käib korra aastas nahaarstil," selgitas tervisekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas.

Erakliinikus Confido jagunevad pakutavad nahaarstiajad kolmeks: on nii tasulised ajad, tervisekassa tellitud viieeurose omaosalusega nn tasuta ajad kui ka tööandjate pakutavad eraravikindlustuse ajad, kus patsiendil on samuti väike omaosalus. Viimased on muutunud üha populaarsemaks.

"Tervisekassa ajad on meil tõesti hästi reguleeritud. Vaatasin täna, need on avatud kuni oktoobrini. Need on kõik kuni oktoobrini välja antud," ütles Confido nahaarst Pille Konno.

Aga Konno leiab, et ise otse nahaarstile pöördumine on õigustatud.

"Selles suhtes see on õigustatud, et nahk on inimese kõige suurem organ ja meie eriala haigused on enamasti visuaalsed ehk inimesed ka ise näevad, kas neil on nahal lööve või ei ole. Kui nad näevad, et lööve on, /.../ ei ole põhjendatud teha lisavisiite," selgitas Konno.

Tasuta arstiaegade puuduse taga on nahaarstide vähesus.

"Praegu meie haiglas on tööl kaks nahaarsti ja üks nendest ei ole täiskoormusega. Kindlasti me võtaksime tööle nahaarsti, kui oleks keegi, kes tahaks tulla," sõnas Sukles.

Tartu Ülikoolis avati tänavu nahaarstidele kaks residentuurikohta. Varasematel aastatel on olnud residentuuris üks koht üle aasta.

Ent tasuta aegade puudus ei kummita üksnes nahaarstile saada soovijaid.

"Klassikaliselt on raske leida aegu erialadele, mis on otsepöördumisega, nagu näiteks nahaarsti vastuvõtt või ka psühhiaatri vastuvõtt või ka vaimse tervise õe vastuvõtt," selgitas Tähnas.

Viimaste vastuvõtule pääsemiseks on isegi tasulistest aegadest puudus.