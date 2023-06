Soome kavatseb karmistada reisipiiranguid Vene kodanikele

Soome vabariigi president ja peaminister arutasid teisipäeval Soome välis- ja julgeolekupoliitika komisjoni istungil reisipiiranguid Vene kodanikele. Komisjoni hinnangul tuleks piiranguid venelastele karmistada, et vältida Schengeni viisaruumi reisimise kuritarvitamist. Komisjoni sõnul mõjub venelaste riiki reisimine Soome rahvusvahelistele suhetele negatiivselt, vahendas Yle.

Edaspidi peavad Vene kodanikud tõestama, et oma Soomes oleva kinnistu külastamiseks vajab see kinnistu sellist hooldust, mis vajab omaniku kohalolu. Praegu võivad Soomes korterit või muud kinnisvara omavad inimesed Soome reisida oma kinnistu hooldamiseks.

Samuti piiratakse Soome tulekut eksamite tegemise puhul. Edaspidi on see lubatud ainult kraadiõppesse kandideerimise korral. Kolmanda piiranguna vähendatakse ärireiside mahtu, kuid nende piirangute sisu on veel täpsustamisel. Ühe variandina oleks piirata ärireise sedasi, et need oleks lubatud ainult nendele Vene kodanikele, kelle ärireis on otseselt seotud Soomega.

Uued reisipiirangud Vene kodanikele peab heaks kiitma Soome valitsus. Soome välisministeeriumi osakonnajuhataja Jussi Tanneri hinnangul tehakse otsused tõenäoliselt ära lähinädalatel. Tanneri sõnul ei mõjuta Soome valitsuse otsust nädalavahetusel Venemaal toimunud Wagneri mäss.