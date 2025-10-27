Soome blokeeris julgeolekuriskidele viidates mitu venelaste kinnisvaraostu

Soome kaitseministeerium blokeeris riiklikule julgeolekule viidates kolmandate riikide kodanike 11 kinnisvaraostu soovi, teatas Soome rahvusringhääling Yle. Ostukeelu saanute seas on ka Venemaa kodanikud.

Kaitseminister Antti Häkkänen lükkas tagasi Venemaa, Iisraeli, Kasahstani ja Kõrgõzstani kodanike kinnisvaraostu taotlused, tehingute objektide seas olid nii elamud ja suvekodud kui ka äripinnad ja metsamaa, kirjutas Yle.

"Kinnisvara annab võimaluse hübriidmõjutamiseks. Seetõttu lükkame tagasi kinnisvaraostud, mis meie hinnangul võivad ohustada riigi julgeolekut ja varustuskindlust ning potentsiaalselt takistada riigikaitse korraldamist," kommenteeris Häkkänen.

Tema sõnul jõustus Soomes 15. juulil koos kinnisvaratehingute lubade süsteemiga ametlikult ka Venemaa ja Valgevene kodanikele üldine kinnisvaratehingute keeld ning see on osutunud efektiivseks vahendiks. Häkkaneni sõnul plaanib Soome veelgi laiendada nimekirja riikidest, mis võivad kujutada endast ohtu riigi julgeolekule.

Negatiivse otsuse saanud kinnistud asuvad Mikkelis, Parainenis, Puumalas, Taipalsaares, Savonlinnas, Simos, Kouvolas, Parikkalas, Kolaris ja Tornios. Otsused ei ole veel jõustunud.

Mitme ostukeelu juures viidatakse võimalusele, et kinnisvara omandamisel saavad selle omanikud jälgida ja luurata Soome julgeoleku jaoks olulistes paikades ja transpordikoridoride lähistel ning samuti tuuakse välja mitme ostja sidemed Venemaa võimuladvikuga.