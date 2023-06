Koalitsioonis ei ole ühist arusaama ametnike palgatõusust

Haridusminister Kristina Kallase sõnul on ametnike palkade külmutamine koalitsioonis kokku lepitud.

"See otsus tehti tegelikult juba koalitsiooniläbirääkimiste ajal, kui eelarve muredega tegelesime, ja otsus oli see, et ametnike palgad ei tõuse, külmutatakse järgmiseks aastaks kindlasti tänavuse aasta tasemele," lausus Kallas.

Keerulisem on kõrgemate riigiametnike palkadega, mille tõus on seadusega indekseeritud.

"Nendega on vaja leida lahendus riigikogus. See ei ole valitsuse tasandi otsus, see on riigikogu otsus. Kui riigikogu leiab, et see indekseerimine on vaja maha võtta, siis on see riigikogus vaja teha," ütles Kallas.

Iseenda palka riigikogulased külmutada ei saa, sest otsustada saavad nad alles parlamendi järgmise koosseisu palkade üle.

Kristina Kallasest erinevalt on kokkuleppest aru saanud teiste koalitsioonierakondade ministrid.

"Külmutada, sellisel kujul me seda vist ei rääkinud. Rahandusminister on öelnud, et lisataotlusi ei saa esitada. See võib tähendada seda, et kui palgatõusuks on vaja lisaraha, siis seda esitada pole võimalik. Mina üldse ootaks ära suvise majandusprognoosi," lausus siseminister Lauri Läänemets (SDE).

"Me ei ole arutanud üleüldse palgatõuse, vähemalt justiitsministeeriumis ega valitsuse tasandil. See on väga palju seotud majandusprognoosidega. Mina isiklikult arvan, et kui elu Eestimaal läheb raskemaks, siis peab see minema kõigil, mitte ainult nendel, kes ei ole avalikus sektoris," lausus justiitsminister Kalle Laanet (Reformierakond).

Puhkusel viibivalt reformierakondlasest rahandusministrilt Mart Võrklaevalt neljapäeval sel teemal kommentaari saada ei õnnestunud.