ERR Kramatorskis: raketirünnaku tulejuhtimises kahtlustatav tunnistas süüd

Ida-Ukrainas Kramatorskis jätkuvad päästetööd raketitabamuse saanud restorani asukohas. Ukraina julgeolekuorganid on tulejuhtimises kahtlustatava juba kinni pidanud.

27. juunil hävitas Vene rakett Kramatorski populaarse pitsarestorani Rio. Iskanderi raketi tabamuse tõttu sai 12 inimest surma ja 60 haavata.

Juba järgmisel päeval pärast tragöödiat pidas SBU ehk Ukraina julgeolekuteenistus kahtlusaluse kinni. Teda süüdistatakse vaenlase tule korrigeerimises, mis läheb riigireetmise alla. Kahtlusalune on oma süüd juba tunnistanud.

"Sain telefonikõne Vene sõjaväelaselt, kes asub nn Donetski Rahvavabariigi DNR territooriumil, ta palus mul filmida kohvikut Rio," sõnas kahtlusalune Ukraina julgeolekuteenistuse avaldatud videos.

"Samal päeval, 27. juunil tuli ta siia ning filmis salaja seda asutust ja lähedale pargitud autosid. Ta saatis selle video oma tööandjale Venemaa kaitseministeeriumi luureosakonnast," rääkis Ukraina julgeolekuteenistuse esindaja Donetskis ja Luhanskis Galina Prištšepa.

Vene propaganda süüdistas algselt toimunus ukrainlasi, kes olevat alla lasknud Vene raketi. Kui aga Venemaa kaitseministeerium kinnitas oma lööki, hakkasid propagandistid väitma, et rünnaku tagajärjel hukkus kümneid, kui mitte sadu Ukraina sõjaväelasi.

"Loomulikult käisid ka sõdurid siin lõunatamas või õhtusööki söömas, aga siin ei olnud mingi staap ega koondumispunkt. Vene propaganda üritab oma versiooni levitades õigustada kuritegusid Ukraina tsiviilelanikkonna vastu," kommenteeris Prištšepa.

Ukraina julgeolekuteenistusel on praegu palju tööd.

"Loomulikult leidub siin inimesi, kes ootavad okupante. Need inimesed on veendunud, et kui saabub tagasi Nõukogude Liidu ajastu, siis nad ise muutuvad nooremaks, rikkamaks, õnnelikumaks ja saabub tagasi nende noorpõlv," rääkis Prištšepa.

"Minu arvates on inimesed mõlemal pool piiri samasugused. Sõda ei ole normaalsus. See, mis praegu toimub, on vennatapusõda," sõnas kohalik elanik Oleg.

"Kindlasti leidub selliseid. Me ei osanud midagi taolist oodata, aga see juhtus ikka. Piisas ühest sellisest elajast. Tuleb välja, et neid siin ikka leidub," ütles kohalik elanik Olga.

Neljapäeval toimusid Kramatorskis hukkunute matused. Linnas kuulutati välja leinapäev.