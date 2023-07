Eesti alustab meediavabaduse koalitsiooni kaaseesistujana

Eesti on meediavabaduse koalitsiooni liige alates 2019. aastast, mullu toimus Tallinnas ka rahvusvaheline meediavabaduse konverents.

Organisatsioon teatas, et meediavabadus on maailmas ohustatud, aina enam piiratakse sõltumatuid meediaväljaandeid ning ajakirjanikke ja meediatöötajaid ähvardab ka füüsiline vägivald. Eesti fookuseks on kaaseesistujana ajakirjanike ja meediatöötajate inimõiguste kaitse edendamine.

Koalitsiooni eesistujate roll on roteeruv, Holland võttis selle Suurbritannialt üle 2022. aastal.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul jätkab Eesti koostöös Hollandiga olulist tööd meediavabaduse edendamisel ja ajakirjanike kaitsel.