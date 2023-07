ERR Bratislavas: Slovakkias on levinud venemeelsed hoiakud

Slovakkia sügiseste valimiste eel on seal populaarseimaks tõusnud venemeelne SMER partei, kellel Ukrainale selja pöörava võimuliidu loomiseks kipub ilmselt siiski partnereid nappima. Ligi pool Slovakkia elanikest leiab, et Venemaa vallutussõjas on süüdi lääs või ukrainlased.

Slovakkia pealinna Bratislava südamest mäe otsast paistab kauguses juba Austria ja nõukogude ajal tõkestas seal pääsu vabasse maailma okastraat. Nüüd on slovakid oma naabrite ukrainlaste vabadusvõitluse toetamiseks andnud kõik, mis võimalik, õhutõrjesüsteemi ja hävitajateni välja.

Slovakkia on olnud täiemahulise sõja algusest alates Ukraina kindel toetaja, arvestatav osa sealsest ühiskonnast ei ole aga kindel, et see on õige tee.

"Igaüks, kes tapab süütuid lapsi, nagu Putin teeb, on minu arvates idioot. Aga kui mõlemad presidendid oleksid mõistlikud, siis annaks Zelenski oma territooriumi Venemaale ilma võitluseta, et kaitsta oma inimesi ja lapsi," rääkis Viktor.

"Ma püüan püsida neutraalsel positsioonil. Ma ei mõista kohut ei venelaste ega ukrainlaste üle," sõnas Matej.

"Kõik aitavad ukrainlasi ja neil on kõik, mis vaja, aga meil ei ole midagi, sest kõik läheb neile," ütles Kristina.

"Relvade saatmine Ukrainale teeb olukorda ainult hullemaks. Venemaa vaatab, et me toetame Ukrainat ja võib ka meid rünnata," ütles Peter.

"Slovakkia peab kindlasti Ukraina toetamist jätkama. Kui selline asi juhtuks siin, siis vajaksime meie samamoodi abi," rääkis Lubomira.

"Rahu ja ukrainlased peavad kindlasti võitma," sõnas Daniela.

Analüütikute hinnangul on slovakid olnud kerge saak valeinfo levitajatele ja venemeelsete hoiakute taga on ka üldisem pettumus.

"Paljud slovakid on pettunud selles, et nad ei ole piisavalt rikkad, kuigi ma arvan et nad on, aga nad ise ei arva seda. Toetust on leidnud süsteemivastased parteid ja Venemaa hübriidsõja ning valeinfokampaaniate toel on ühiskond sisuliselt kokku varisenud," rääkis ajakirjanik ja kirjanik Martin Milan Šimecka.

Mälestus Vene võimust nõukogude ajal on Slovakkias samuti eripärane.

"Vanem generatsioon mäletab seda aega endiselt kui Slovakkia jaoks suhteliselt paremat aega. Slovakkia moderniseerus sel ajal ja muutus tehnoloogiliselt arenenumaks. Loomulikult oli see niinimetatud sotsialistlik moderniseerumine, mis võttis ühtlasi ühiskonnalt mitmed muud võimalused nagu suurem vabadus ja demokraatia," rääkis politoloog Grigorij Mesežnikov.

Venemeelsetel parteidel jääb suure tõenäosusega Slovakkia kursi muutmiseks pärast valimisi jõudu väheks, aga ohumärgid on olemas.