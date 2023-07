Tormituuled on toonud üle Eesti elektrikatkestusi

Tormituuled, vihmahood ja äike on toonud esmaspäeval üle Eesti kaasa elektrikatkestusi.

Kõige ulatuslikumad rikked on Jõgeva-, Rapla- ja Saaremaal. Esmaspäeva õhtu seisuga on elektrita veel umbes 4400 klienti.

Päeva jooksul on Elektrilevi voolu taastanud umbes 9000 kliendil, kuid tugevad vihmahood ja äike raskendavad tööde tegemist.

"Rikete likvideerimisega tegeleb pea 30 brigaadi ja hetkel on liikumas appi veel lisajõude. Samuti on juhtimiskeskus laiendatud koosseisus tööl, et rikete lahendamine toimuks võimalikult kiiresti. Loodame elektriühenduse taastada enamusel klientidel veel tänase päeva jooksul," selgitas Elektrilevi juht Mihkel Härm.

"Kahjuks pole võimalik äikese ja tugeva tuulega töid teostada, kuna see on eluohtlik. Seetõttu pole olnud võimalik soovitud tempos rikete lahendamisega edasi liikuda ja mõne rikke lahendamisega võib aega minna homseni," lisas ta.

Elektrilevi palub klientidel elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu, mis võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.