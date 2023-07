ERR Donetski oblastis: pealetung ei edene sügavate kaevikute tõttu

Ida-Ukrainas eksisteerivad paljud positsioonid juba aastaid. Mõlemad pooled on ennast sügavalt sisse kaevanud, sellepärast ongi seal raske pealetungile minna.

"Kui varem proovisid nad rohkem rünnata ja meie positsioone ära võtta, siis nüüd me teame, et nad on end sügavalt sisse kaevanud, on teinud kaitserajatisi. See on üks põhjustest, miks me ei saa alguses nii kiiresti edeneda," selgitas Ukraina sõjaväelane kutsungiga Umbar.

"Aktuaalne kaamera" küsis, kas sõdurid seal ise ka tunnevad, et algas vastupealetung.

"Mis puudutab vastupealetungi, siis minu arvates see hetkel käib, aga sellest ametlikult väga palju ei räägita. Pole minu asi sellest rääkida, selleks on peastaap ning vastavad isikud. Me teame, et protsess käib. Tunneme ka oma rindelõigul,

et hakkame vaikselt edenema," ütles Umbar.

Umbar mobiliseeriti septembris, samuti nagu tema alluv kutsungiga Vnuk ehk Lapselaps.

"Venelased tungisid minu maale. Ma ise olen pärit Butšast. Ma elasin kuu aega okupatsiooni all. Ma ei näe põhjust, miks ma poleks pidanud siia tulema. Ma ei tormanud sõtta, ma ei läinud vabatahtlikult sõjaväekomissariaati, aga kui mulle sealt helistati, siis ma loomulikult ilmusin kohale," rääkis Lapselaps.

Okupatsiooni all elades püüdis ta okupante vältida. "Arvestades, et ma olen teeninud Ukraina armees, mul oli kodus kapis vorm ning ma ise olen kutsealuses vanuses noormees, proovisin ma okupatsiooni ajal hoida väga madalat profiili. Mitte nendega kokku puutuda ja väljas mitte käia. Paar korda ma kohtusin nendega silmast-silma, aga üldiselt ma proovisin neid vältida," ütles ta.

"Ausalt öeldes polnud mitte kõik neist retsid. Alguses uskusid paljud neist, et nad tõesti tulid meid kaitsma ja vabastama. Nad rääkisid tavalisetele inimestele, et nüüd saab kõik korda. Aga loomulikult leidub erinevaid inimesi," kirjeldas ta.

Nii Lapselaps kui ka Umbar ootavad sõja lõppu.

"Asi ei ole nii, et pärast võitu läheme lihtsalt koju. Pärast aktiivse sõjategevuse lõppu, kui vaenlane on meie maalt välja tõrjutud, tuleb käised üles käärida ning riik üles ehitada, et see õitseks nagu varem," rääkis Umbar.