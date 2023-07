Parempoolsed loodavad võlast lahti saada aasta lõpuks

Inkassole on Parempoolsetel tasumata jäänud umbes 12 000 euro suurune võlg Omniva ees, kirjutas Postimees 27. juulil.

"Meie eesmärk on kõik oma võlgnevused saada lahendatud hiljemalt selle aasta lõpuks," ütles ERR-ile Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja. "Loodame püsida selles graafikus, mille oleme enda jaoks loonud."

Praegu tehakse tööd selle nimel, et püsivaid toetajaid leida. Vanaselja kirjelduse kohaselt käiakse kohtumas seniste aktiivsete toetajate ja ettevõtjatega. Ka Parempoolsete esimees Lavly Perling kutsub just ettevõtjaid üles neid toetama. Vanaselja sõnul leidub neid, kes on asunud erakonda igakuiselt toetama.

"Ma arvan, et praeguse seisuga kuskil üle 60 protsendi (erakonna tuludest - toim.) tuleb meie erakonna liikmetelt," hindas Vanaselja.

Märtsikuu valimistel kogusid Parempoolsed 2,3 protsenti toetust, mis tähendab, et riigieelarvest saavad nad toetust 30 000 eurot aastas.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni andmetel kogusid Parempoolsed esimeses kvartalis annetajatelt veidi rohkem kui 276 000 eurot, kulusid oli kokku aga üle 500 000 euro. Teise kvartali aruanne peaks valmima sel nädalal.

Postimehes ilmunud Julianus Inkasso reklaam, mis soovitab võlgnikele mitte krediiti anda, pole Vanaselja hinnangul erakonnale halvasti mõjunud. "See on küll negatiivne reklaam, aga ehk aitab kõlapinda laiendada, et Parempoolsed vajavad väljastpoolt toetusi, selleks et oma maailmavaate eest seista," lootis Vanaselja.