Türgi ja Rootsi kohtuvad esmaspäeval NATO teemal

Kohtumine leiab aset vahetult enne NATO Vilniuse tippkohtumist teisipäeval ja kolmapäeval.

"See, mille saavutamiseks me töötame, on positiivne otsus tippkohtumisel, kus Türgi ütleb selgelt, et on valmis ratifitseerima," ütles Stoltenberg pärast kahe riigi välisministri kohtumist alliansi peakorteris.

Stoltenberg lisas, et Rootsi liitumisele võib kaasa aidata neljapäevane kohtuotsus, kus Rootsi kohus mõistis süüdi mehe, kes üritas rahastada Kurdistani Tööparteid (PKK).

Türgit on lisaks PKK liikmete ja nendega seotud isikute Rootsi lubamisele ärritanud ka koraani põletamise juhtumid. Rootsi justiitsminister Gunnar Strömmer ütles väljaandele Aftonbladet, et Rootsi on kaalumas koraani või teiste pühakirjade põletamise ebaseaduslikuks kuulutamist, sest koraani põletamise juhtumid on mõjunud halvasti Rootsi julgeolekule.

Rootsi välisminister Tobias Billström ütles neljapäeval peale kohtumist Türgi välisministriga, et Rootsi on lootusrikas, et Türgilt saadakse NATO-ga liitumiseks heakskiit järgmisel nädalal toimuval NATO tippkohtumisel.

"Me loodame ja ootame positiivset otsust järgmisel nädalal, aga ma rõhutan, et see on siiski Türgi otsus," lausus ta.

Reutersile teadaolevalt võivad tippkohtumisel mitteametlikult Rootsi liitumist arutada ka Türgi president Tayyip Erdogan ja USA president Joe Biden.

Lisaks Türgile ei ole ka Ungari ratifitseerinud Rootsi NATO-ga ühinemise taotlust, kuid Budapest on andnud mõista, et annab järele, kui Türgi nõustub.