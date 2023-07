Rootsi kohus liigitas kurdide PKK terroristlikuks ühenduseks

Rootsis mõistis kohus terrorismi rahastamise katse eest neljaks ja pooleks aastaks vangi kurdi päritolu mehe, kes üritas väljapressimise teel koguda raha Kurdistani Tööparteile (PKK). See on esimene kord, kui Rootsis mõistetakse keegi süüdi seoses PKK-ga.

Türgist pärit kurdi mees sai süüdistuse selles, et ta üritas jaanuaris ühes Stockholmi pubis relva ähvardusel nõuda ühelt kurdi ärimehelt raha Kurdistani Tööpartei jaoks. Ringkonnakohtu sõnul olid tunnistajate ütlused ja videosalvestus piisav, et mees süüdi mõista.

Ringkonnakohus mõistis mehe ka väljasaatmisele kuigi migratsiooniameti teatel ootab teda Türgis ees piinamine või muu ebainimlik kohtlemine.

Peaprokuröri asetäitja Hans Ihrmani sõnul oli mehe raha väljapressimise katse osa suuremast operatsioonist. Nimelt on kaitsepolitsei Säpo tuvastanud 11 juhust, kui mees külastas Stockholmis üht PKK kõrgemat liiget. Koos käidi ka restoranis. Uurimine näitab selget seost PKK haru juhi ja süüdistatava vahel.

NATO protsessi käigus on Türgi nõudnud Rootsilt jõulisemat tegevust PKK ja teiste kurdi organisatsioonide vastu. See nüüd ongi esimene kord, kui Rootsi ringkonnakohus klassifitseerib PKK kohtuprotsessil terroristlikuks organisatsiooniks.

NATO-taotlus ei mõjutanud kohtu tööd, kinnitas kohtunik Måns Wigén.

Küll aga sobib Rootsil näidata Türgi valitsusele, et nõutud meetmed annavad tulemusi.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kutsus Türgi ja Rootsi liidrid esmaspäevaks veel kõnelustele. Stoltenberg ikka loodab, et Türgi ütleb tippkohtumisel Vilniuses vähemalt selgelt välja, et on valmis Rootsi taotluse ratifitseerima. Äsjane kohtuotsus kurdi üle peaks seda soodustama.

Reutersile teadaolevalt võivad tippkohtumisel mitteametlikult Rootsi liitumist arutada ka Türgi president Tayyip Erdogan ja USA president Joe Biden.

Rootsi justiitsminister Gunnar Strömmer ütles ajalehele Aftonbladet, et Rootsi on kaalumas ka koraani või mistahes pühakirjade põletamise ebaseaduslikuks kuulutamist.