Washington andis Lätile loa teha otselende USA-sse

FAA kontrollis üle poole aasta Läti tsiviillennunduse normatiivaktide vastavust Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) standarditele. FAA andis Lätile 1. kategooria, vahendas LSM.

"Meie lennufirmadel polnud õigust USA-sse lende teha. Samuti ei saanud me teha koostööd USA firmadega. Sellest kategooriast on abi ka investeeringute küsimuses, sest 1. kategooria riigis asuvatel firmadel on soodsamad tingimused," ütles Läti tsiviillennundusameti (CAA) juht Maris Gorodcovs.

"See on suurepärane saavutus. See tähendab, et iga Läti lennufirma saab nüüd teha otselende USA-sse ja tagasi. See pole oluline mitte ainult meie jaoks, vaid avab ukse ka USA kodanikele, et nad jõuaks kiiremini läbi Riia lennujaama Baltikumi," ütles AirBalticu juht Martin Gauss.

Läti lennufirma AirBaltic ja USA üks suurimaid lennufirmasid Delta Air Lines allkirjastasid koostöölepingu juba 2021. aastal. Leping hakkab tööle mõne kuu pärast.