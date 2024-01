Leedu kaalub osaluse ostmist Air Balticus

"Mul on olnud juba kaks vestlust Läti transpordiministriga Leedu võimalusest omandada osalus Air Balticus," vahendas Leedu rahvusringhääling teisipäeval Skuodise sõnu.

"Usun, et tingimused peaksid sellisel juhul hõlmama ka seda, osa lennukeid baseeruks siin ja ka roteeruks Leedust," lisas ta.

Tehingu võimalikud tingimused on ministri sõnul praegu arutamisel.

"Teatavasti valmistub Air Baltic selle aasta lõpus esmaseks avalikuks aktsiate pakkumiseks (IPO), nii et vaatame, kas need esialgsed arutelud saavad mingi konkreetse vormi või mitte," ütles Skuodis.

Siiski märkisid Skuodis, et Leedu valitsuse huvi on alles algusjärgus ja üksikasjad on veel välja selgitamata. Samuti võib tekkida täiendavaid küsimusi, sealhulgas selle suhtes, kas ka Eesti valitsus oleks huvitatud osaluse ostmisest lennufirmas, lisades, et airBaltic pakub juba praegu ühendust kolmest Balti riigist. Ministri hinnangul võiks Air Balticust saada tulevikus kõigi kolme Balti riigi lennufirma.

Air Baltic, mis lendab kõigi kolme Balti riigi pealinnast, palkas mullu septembris kavandatava IPO jaoks finantsnõustajateks STJ Advisorsi ja Superia. Lennufirma juhtkond näeb potentsiaalset noteerimist olulise sammuna uue arengutaseme suunas.

Läti transpordiminister Kaspars Briškens on öelnud, et Air Balticu IPO võib toimuda selle aasta teises pooles, lisades, et see sõltub olukorrast globaalsel lennundusel ja finantsturgudel.

Läti riigile kuulub 97,97 protsenti Air Balticust, ülejäänud aktsiad kuulub Taani investorile Lars Thuesenile kuuluvale ettevõttele Aircraft Leasing 1.

Veebiväljaanne Simple Flying märkis, et see ei ole esimene kord, kui Leedu valitsus avaldab huvi Air Balticus osaluse omandamiseks. 2015. aastal ütles Leedu toonane majandus- ja innovatsiooniminister Rimantas Sinkevičius, et valitsus konsulteerib Läti kolleegidega võimaluse üle, et nii Leedu kui Eesti valitsus ostaks kumbki 17 protsenti Air Balticu aktsiatest, kusjuures Läti valitsus jätaks endale 51-protsendise osaluse lennufirmas. Sinkevičius hoiatas aga toona, et igal riigil ja pealinnal on oma huvid, mis muudab lennufirma juhtimise potentsiaalselt keeruliseks.

Teisipäeval selgus, et Läti valitsus arutab riigi omandis olevate ettevõtete vähemusosaluse esmast avalikku pakkumist börsil, kusjuures Air Balticu börsile viimine võib juhtuda juba lähiajal.