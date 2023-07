Pevkur: NATO Balti regiooni sõjaliste kaitseplaanide üle vaidlusi pole

"Seal on kaks osa. Esiteks sõjaline kaitse, nende osas vaidlusi ei ole. Teine pool on sissejuhatav osa, mis liikmesriikide vahel vajab sõnastuslikku korrigeerimist. Nädal on veel aega ja loodame, et Vilniuses pole enam vaja koha peal sõnastuse üle vaielda," ütles Pevkur.

Pevkur viitas regionaalsetest kaitseplaanidest kõneldes eelmisel nädalal toimunud väeloome konverentsile, kus NATO partnerid pakkusid plaanide täitmiseks välja omapoolsed väed.

"See on salajane, aga üldiselt võib öelda, et oleme kokkupanduga rahul," ütles Pevkur. "Mõjud on Ukraina sõjast. Puudujäägid, mis veel tegelikkuses paberiga võrreldes on, vajavad lisaraha."

Seetõttu Eesti läheb Vilniusesse ettepanekuga, et riikide kaitsekulud oleksid rohkem kui kaks protsenti, et see tase oleks põrand, mitte eesmärk, märkis Pevkur.

Veel on lahtine, kas Vilniuses tuleb arenguid Rootsi NATO-ga liitumise osas, mida Türgi on pidurdanud.

"Raske on oodata, et Rootsi liitumine juhtuks Vilniuses, et Ungari ja Türgi oma otsused teeks," ütles Pevkur. "Loodame, et Erdogan ja Orban ütlevad Vilniuses, et ja, nii on," lisas Pevkur Türgi ja Ungari riigijuhtidele viidates.

Pevkur tõdes, et veel neljapäeva pärastlõunal toimusid Rootsi ja Türgi vahel konsultatsioonid.

"Ukraina liitumiskutsega võib olla keeruline. Sõda pole läbi. See, mida Eesti taotleb, on, et Ukraina saaks selge teekaardi," rääkis Pevkur. "Seda praegu igapäevaselt NATO suursaadikud sõnastavad, valmistavad ette. Loodame, et saadakse Vilniuseks valmis. Kui ei saada, siis võib juhtuda, et riigipead hakkavad kohapeal seda viimistlema."

Milline see täpne sõnastus on, on täna veel raske öelda, lisas minister.