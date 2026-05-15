Pevkur: USA-s hakkavad poliitilised otsused nüüd jõudma sõjalisele tasandile

USA kaitseministeerium tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poola. Rotatsiooni peatamise taga nähakse ameeriklaste lubatud väehoiaku muutmist Euroopas, kuid vaatamata sellele tuli see paljudele kaitseekspertidele üllatusena. Seda enam, et Poola on aastaid olnud riigikaitsesse panustamise musternäidis.

USA on juba mõnda aega vaaginud oma Euroopa vägede ümberpaigutamist ja Poola rotatsiooni tühistamine võib olla selle osa.

"Toimuvad muutused ja USA administratsiooni – Pentagoni ja Euroopas paiknevate USA vägede –ümberkorraldus võib mõjutada vägede liiki või nende paigutuskohti Euroopas. Need muutused ei too aga kaasa USA kontingendi vähendamist Poolas," lausus Poola asepeaminister ja kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

USA plaanide üksikasjad on endiselt veel segased, kuid kaitseministri Hanno Pevkuri sõnul hakkavad varasemad poliitilised otsused nüüd jõudma sõjalisele tasandile. Eestis asuvate vägede kohta pole ameeriklased aga veel midagi öelnud. Pigem on arvutamine ja plaanimine pooleli, sest tuleb arvestada ka Euroopas asuvate vägede erinevate ülesannetega.

Selge on aga see, et Poolas toimuv mõjutab kogu idatiiba.

"Kuidas täpselt, on lähipäevade ja nädalate küsimus. Me püüame täpsemat selgust saada ka sõjalisel tasemel ja oleme kogu tänase päeva olnud kontaktis erinevate partneritega. Aga milline täpne mõju saab olema idapiiri julgeolekule ja kuidas see seostub ka president Trumpi väljaöelduga 5000 sõduri väljaviimisest Saksamaalt, seda peavad näitama lähinädalad," ütles Pevkur.

Sõnumisegaduse tõttu on juba tekkinud ka spekulatsioonid, et Saksamaalt lahkuvad väed võivad liikuda Poola või kokkuhoiu tõttu tehti Saksamaa vangerdused hoopis Poolas.

"Põhimõtteliselt on rotatsiooni tühistamine USA-le palju odavam, kui viia välja need Euroopa väed,

mis on siia alaliselt paigutatud. Sellel on ka väiksem mõju NATO kaitseplaanide ellu viimisele," märkis NATO endine pressiesindaja Oana Lungescu.

Kindlasti mõjutab see aga USA Euroopa väejuhatuse tegevust, kes oli arvestanud soomusbrigaadi tulekuga.

"Nad on selle brigaadi tulekuks aasta otsa valmistunud ja see pidi olema terviku osa. Seega nad tegid kindlasti otsuseid õppuste, liikumiste ja logistika kohta – kogu ettevalmistus. Nüüd on soomusbrigaad – tohutu võimekus – laualt maas," lausus USA Euroopa vägede endine juht Ben Hodges.

Samuti on eksperdid üllatunud, et vaeslapse rolli tundub jäävat just Poola.

"Me oleme arvanud, et need liitlased, kes on ise väga tugevalt oma kaitsesse panustanud, eelkõige Poola ja Balti riigid, et neid USA kohtleks teismoodi, et neile ei tuleks selliseid negatiivseid üllatusi. Ja teiseks, meil on ikkagi olnud lootus, et USA kohaloleku vähendamine võiks toimuda plaanipäraselt, vähehaaval, koostöös," ütles rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Kristi Raik.