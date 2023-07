Ratas näeb Keskerakonna uue esimehena Tanel Kiike

Keskerakonna esimees Jüri Ratas teatas, et teeb erakonna juhatusele ettepaneku kutsuda augustis kokku erakorraline kongress ning ise ta erakonna juhiks kandideerida ei plaani.

Ratase sõnul tehakse sisevõitluses erakonnale kahjulikke otsuseid ja nii jätkata ei saa, mistõttu on õige kutsuda kokku erakonna erakorraline kongress ning ta ise erakonna edasiminemiseks esimeheks ei kandideeri.

Ratase sõnul on erakonna seis läinud ülimalt pingeliseks ning Parvel Pruunsilla annetusest loobumiseks toodud põhjendused olid tema hinnangul otsitud. "Mitte keegi ei seadnud kahtluse alla, et tegemist on maailmavaatelise annetusega. Ometi otsustati teha kahju nii erakonna mainele kui ka tõsiseltvõetavusele, aga ka tänasele tegevusele, piirkondadele ja arengule," ütles ta.

Ratase sõnul on pingelise eelarve tõttu mitmed erakonna tegevused pausil.

"Meil ei ole olnud võimalik toetada piisavalt piirkondi, teha kampaaniat või edastada oma sõnumit näiteks Kesknädala näol. Neid asju on tänasele juhtkonnale palju ette heidetud, arvestamata, et aasta enne riigikogu valimisi tuli Keskerakonnal tasuda 843 000 vanade kampaaniate eest ja toona oli tõepoolest tegemist eksistentsiaalse küsimusega. Ometi hääletasid juhatuses ka mitmed piirkonna esimehed ja kriitikud maha võimaluse olukorda veidigi parandada, sest esimees on vale," sõnas Ratas.

Erakonna juhatuse otsus annetusest loobuda näitas Ratase sõnul, et erakond võib iga päevaga nõrgeneda ning suurema kahju ära hoidmiseks tuleks korraldada erakorraline kongress.

2016. aastast Keskerakonda juhtinud Ratas teeb seega erakonna juhatusele ettepaneku kutsuda kokku erakorraline volikogu ning kinnitada erakorralise kongressi toimumine 19. augustil Paides. "Kuna see on olnud pikemalt väga paljude erakonnakaaslaste soov, siis loodan, et minu ettepanekust ei saa järgmist võitlusobjekti," ütles ta.

Ratas märkis, et ei plaani uuesti esimeheks kandideerida, nagu ta lubas juba eelmisel volikogul. "See ei olnud trikk, olen sellel seisukohal ka praegu ning ei kandideeri erakonna esimeheks. Valik ei saa ega pea olema Jüri Ratase või Mihhail Kõlvarti vahel. Erakond vajab uut hingamist ning inimest, kes suudab erakonda ühendada ja edasi viia, teha koostööd erakonnas sees ja väljaspool ning kes on tõsiseltvõetav peaministrikandidaat," sõnas ta.

Ratas, Simson ja Aab toetavad uue esimehena Kiike

Reede õhtul teatasid Jüri Ratas, Kadri Simson ja Jaak Aab, et toetavad erakonna uue esimehena Tanel Kiike.

Kolm poliitikut märkisid ühisavalduses, et erakond seisab teelahkmel ning erakorralisel kongressil langetatud valikutest sõltub, kas Keskerakond suudab taas tõusta Eesti poliitika juhtivaks jõuks.

"Meie konkurendid loodavad näha Keskerakonna lagunemist, aga tõestame neile ja iseendale, et suudame ühiste eesmärkide ja aadete taha koonduda. See eeldab meeskonnatööd ning Eesti ja Keskerakonna huvide kõrgemale seadmist isiklikest ambitsioonidest," seisab avalduses.

Ratase, Simsoni ja Aabi sõnul on Kiik panustanud erakonna tegevusse ja valimiskampaaniatesse ligi 15 aastat ning seisnud erakonna maailmavaate eest kahes valitsuses, riigikogus ning ka Tallinna linnavalitsuses ja -volikogus ning nad kutsuvad ka teisi erakonnakaaslasi erakorralisel kongressil Kiike toetama.

Ratas on valmis asuma tööle Euroopa Parlamnedis

"Toimus suur erakonnasisene koosolek ja ma tahan öelda seda, et sellistes vastutavates ametites, Tallinna linnapeana ja peaministrina, ka erakonna esimehena, olen lähtunud põhimõttest, et sa pead olema kõigi nende inimeste kas linnapea, peaminister või erakonna esimees. Seda olen südames alati kandnud ja kannan ka täna," ütles Ratas reede õhtul pressikonverentsil.

Ratase sõnul peab juhina mingil hetkel siiski otsuse langetama. "Arvestades Keskerakonna sisemist seisu, kliimat, olen püüdnud peale 15. aprilli volikogu erakonna ühtsust ehitada, pooli lepitada läbi meie ideoloogiliste seisukohtade, tegevuste, aga näen seda, et töist usalduslikku õhkkonda täna erakonnas sees ei ole," ütles ta.

Ratas märkis, et jätkab poliitikas, erakonnas ja riigikogus tööd. Ratas kinnitas ka, et võtab Euroopa Parlamendi valimisi tõsiselt ning kui rahvas talle selleks mandaadi annab, suundub ta tööle Euroopa Parlamenti.

"Kui Eesti inimesed mind sinna usaldavad, siis kindlasti ka sinna ma tööle lähen," ütles Ratas.

Ratase sõnul toetab ta esimesena Kiike, kuna Keskerakonna esimehe kandidaat peab arvestama potentsiaaliga saada peaministriks. "See nii on Eesti poliitikas. Erakonnas sees Tanel Kiigel on seda potentsiaali," ütles ta.

Ta märkis, et konkurents Mihhail Kõlvarti ja Tanel Kiige vahel saab olema tugev ning kui erakond otsuse langetab, siis ta austab kongressi otsuseid ja uut juhti.