Ratase sõnul on uue esimehe suurim väljakutse erakonna ühendamine

Seitse aastat Keskerakonda juhtinud Jüri Ratas pidas laupäeval viimast korda esimehena kõne erakonna volikogu ees. Ta ütles, et kuigi sisepinged on erakonnas olnud pikalt, oli viimane piisk karikas juhatuse otsus tagastada Parvel Pruunsilla annetus.

"Selline kõrvalt kaigaste kodarasse loopimine on toimunud juba üle aasta. Kui sa näed seda, et sellised otsused hakkavad kahjustama erakonna tegevust, kus oli soov meie võlad tagasi maksta, siis pead ise sammu tagasi astuma," sõnas Ratas.

Volikogu otsustas ühehäälselt, et erakorraline kongress toimub 10. septembril Paides. Esimeheks kandideerimisest on teatanud Tanel Kiik ja Mihhail Kõlvart.

Volikogu eel tutvustas Tanel Kiik ka oma toetajaid juhatuse valimistel.

"Leppisime kokku, et need inimesed, kes tänases erakonna juhatuses eesotsas erakonna esimehega mind toetavad, kandideerivad kõik tagasi. Ja täiendavalt kandideerivad uute tulijatena Rakvere linnapea Triin Varek, Põlvamaa piirkonna esimees Ester Tuiksoo, samuti täna peasekretäri tööd tegev Andre Hanimägi. Ma arvan, et selline tasakaalus meeskond, kus on naisi-mehi, nooremaid-vanemaid, aitab Keskerakonda edasi viia," rääkis Kiik. Samuti kandideerib uue tulijana Kiige toetusmeeskonnas juhatusse riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski.

Praeguse juhatuse liikmetest toatavad Kõlvartit Lauri Laats, Siret Kotka, Mihkel Undrest, Jaan Toots, Yana Toom, Valentina Bortnovski, Andrei Korobeinik ja Vladimir Svet.

Nii meeskonda kui ka programmi asuvad kandidaadid tutvustama eesoleval intensiivsel kampaaniaperioodil.

"Mulle tundub, et võib-olla volikogu ei ole päris see koht, arvestades, et praegu me püüame saavutada tasakaalu erakonnas. Praegu võib-olla ei oleks vaja näidata, et meil on niinimetatud leerid ja erinevad meeskonnad. Küll me sellega jõuame kongressi ajaks," rääkis Kõlvart.

Kandidaatide sõnul seisneb nende peamine erinevus maailmavaates – Kõlvart suunaks erakonda konservatiivsuse, Kiik liberaalsuse poole.

Ratase sõnul saab uue esimehe suurim väljakutse olema erakonnasisesed erimeelsused kokku lappida.

"Leida ühisosa, minna tugevalt edasi ja mitte grammigi kaugeneda sellest Rahvarinde juurest või joonest, kust Keskerakond on välja kasvanud," ütles ta.