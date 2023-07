Austria poliitik: Austria on suhetes Venemaaga olnud naiivne

Austria pealinnas Viinis on Venemaa saatkonna vastas asuv ehitusplats ümbritsetud Ukraina värvides taraga.

"Ma mõistan selle sõja hukka ja loodan, et Ukraina võidab," ütles kohalik elanik Christian. Küsimusele, kas Austria peaks Ukrainat aitama, vastas ta, et Austria on neutraalne riik ja saab ainult humanitaarabi anda.

Kohaliku elaniku Mika hinnangul peaks lõpetama Venemaaga seotud äri. "Jaa, seda küll, seda igal juhul. See ei ole seotud sõtta sekkumisega, vaid see on poliitiline otsus," ütles ta.

Austerlaste toetust Ukrainale piirab teise maailmasõja tagajärjel välja kujunenud neutraalsuse nõue. Sellest on saanud omaette roll koos rahvusvaheliste organisatsioonidega Viinis ja see on austerlastele jätkuvalt tähtis. Samas on suhted Venemaaga ümber vaadatud.

"Võib-olla mõtlesime me liiga positiivselt, me ei näinud kõiki neid ohte, mis Venemaalt tulevad. Nüüd me näeme. Me arutame nüüd oma julgeolekukontseptsiooni üle. Aga suur enamus Austria inimestest, ja lõpuks on see inimeste otsus, pooldab neutraalsuse kontseptsiooni," rääkis Austria parlamendi väliskomisjoni aseesimees Reinhold Lopatka.

Austria püüab vähendada ka vene gaasi oste, kuigi kriitikute sõnul aeglaselt, ja eemalduda varasematest tihedatest ärisuhetest. Raiffeisen pank tegutseb samas Venemaal edasi, olles justkui Austria-Vene läbipõimunud ärisuhete sümbol.

Austrias on endiselt töötavad telefoniputkad ja muutused ka poliitikas on siin aeglased tulema.

"Osaliselt on see muutunud. Aga ma arvan, et on palju äriinimesi ja poliitikuid, kes tahavad oodata ja vaadata, mis saab lähikuudel ja nii edasi. Ootamise strateegia on Austria teema," rääkis uuriva väljaande Zackzack peatoimetaja Benjamin Weiser.

"Asju, mida varem peeti normaalseks, arutatakse nüüd probleemsetena nagu meie pankade tegevus Venemaal või energiapoliitika. Ma ei nimetaks seda aga pöördepunktiks, sest võib-olla meie suureks probleemiks on endiselt Austria neutraalsus, see on omamoodi tabuteema," päevalehe Der Standard toimetaja Fabian Schmid.

Austria populaarseimaks parteiks tõusnud Vabaduspartei lõpetaks aga ka Ukraina rahalise aitamise.