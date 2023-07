Läti uus president Edgars Rinkevics astus ametisse

Läti uus president on senine kauaaegne välisminister Edgars Rinkevićs, kes andis laupäeval parlamendi ees ametivande.

Riigipeana toetab teda ligi pool Läti elanikest, näitavad küsitlused. Ametist lahkunud presidendi Egils Levitsi poolehoid on olnud madal. Riia presidendiloss on Edgars Rinkevicsile tuttav koht – president Valdis Zatlersi ajal oli ta seal kantseleiülem.

Laupäeval seimis peetud kõnes mõjus värskena pöördumine noorte poole. Uue riigipea sõnul on lubamatu, et nad valivad elukohaks mõne teise riigi seepärast, et oma kodus noortega ei arvestata.

Läti välisministri ülesandeid täidab ajutiselt peaminister Krišjanis Karinš.

Esimese välisvisiidi teeb Edgars Rinkevics esmaspäeval Eestisse.

"Riigi jaoks on tähtsad nii õiguslikkus kui ka õiglus. Ja õiglus mitte ainult üldiselt, vaid ka konkreetsetes olukordades. Riik ei saa toimida ainult jõu või juriidiliste formuleeringute kaudu. Iga ametnik peab muutma oma suhtumist ja õigustunnetust. Peame loobuma protsesside, juhendite ja paragrahvidega seotud kinnisideedest ning keskenduma tulemusele ja meie kaasinimeste toetamisele," lausus Rinkevics.