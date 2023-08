Läti peaminister alustas läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks

Ühisnimekiri ja Rahvuslaste Ühendus ei vastanud reedel peaminister Arturs Krišjānis Kariņši (Uus Ühtsus) kutsele kohtuda pärastlõunal mitteametlikeks kõnelusteks uue valitsuse moodustamiseks.

Erakonnad märkisid, et on valmis arutama praeguse valitsuse tööd esmaspäeval koalitsiooni korralisel nõupidamisel.

Ühisnimekirja esindaja, seimi esimees Edvards Smiltēns ütles LETA-le, et arvestades asjaolu, mille kohaselt praegune valitsus veel töötab, ei osale tema erakond uue koalitsiooni loomisel.

Ühisnimekirja poliitik meenutas reedel Kariņšiga toimunud kõnelusi ja viitas president Edgars Rinkēvičsi väitele, et uue valitsuse moodustamine on praegu võimatu, sest riigipea pole seda protsessi põhiseaduse kohaselt kellelegi usaldanud.

"Riigis jätkab toimimist põhiseadus, seadused ja praeguse valitsuse moodustamise leping, mis tuleb täita," rõhutas seimi esimees.

Rahvuslaste Ühendus andis peaministrile teada, et erakond on valmis jätkama esmaspäeval läbirääkimisi senise koalitsiooni formaadis.

"Kui on soov rääkida edasi olemasolevast valitsusest, siis me jätkame, kui on soov moodustada uus valitsus, siis see on hoopis muu jutt," ütles Rahvuslaste Ühenduse esindaja Jānis Dombrava.

Kariņš tegi senistele koalitsiooniparteidele Ühisnimekiri ja Rahvuslaste Ühendus ettepaneku ministrikohti roteerida ja seejärel allkirjastada tuleva aasta eelarve prioriteedid.

Teatavasti otsustas Kariņš pärast seda, kui Ühisnimekiri ja Rahvuslaste Ühendus ei nõustunud tema pakutud ministrite rotatsiooniga, alustada läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks.

Kariņš ütles reedel pärast kõnelusi partneritega, et Ühisnimekiri ja Rahvuslaste Ühendus tõkestasid ettepanekud valitsuse toimimise parandamiseks. Kariņš ütles, et küsis pärast erakondadelt eitava vastuse saamist, kas on võimalikud ka muud ümberkorraldused, millele vastati, et Ühisnimekiri ja Rahvuslaste Ühendus ei ole nõus ühegi ümberkorraldusega.

Läti erakonnad Progressiivsed ning Roheliste ja Talurahva Liit võtsid vastu peaminister Kariņši (kutse alustada läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks.

Politoloog: Kariņš on võimu külge klammerdunud

Läti peaminister Arturs Krišjānis Kariņš on klammedunud võimu külge, kuid tal tuleb seista silmitsi mitme ohuga, ütles reedel politoloog ja avalike suhete asjatundja Filips Rajevskis uudisteagentuurile LETA.

"Ta klammerdub väga võimu külge ja käitub kuidagi imelikult. Kui teil koalitsioonis midagi ei edene, siis astuge tagasi ja ehitage üles uus koalitsioon. Aga siin on olukord, kus öeldakse, et teeme tööd, valitsus töötab, kuigi vastastikune mõistmine puudub, ja rööbiti moodustatakse uut koalitsiooni," ütles ekspert.

Pärast Kariņši varem reedel tehtud teadaannet, et ta alustab läbirääkimisi uue koalitsiooni ja valitsuse moodustamiseks, ähvardab peaministrit mitu ohtu, sõnas Rajevskis.

Ta ütles, et esiteks ei pruugi president Edgars Rinkēvičs teda enam peaministrikandidaadiks nimetada. Teiseks, Uus Ühtsus ei pruugi ise tahta, et ta seda tööd jätkaks, sest erakonnas on teisigi peaministriks saamisest huvitatud kandidaate. Pealegi ei saa öelda, et Kariņši tegevuse tulemusel oleks erakonna maine avalikkuse silmis praegu paranenud.

Küsimusele, kas Ühisnimekiri ja Rahvuslaste Ühendus nõuavad nüüd Kariņši tagasiastumist või osalevad siiski uue koalitsiooni moodustamise läbirääkimistel, vastas asjatundja, et tema hinnangul tõuseb Kariņši "agooniast" nendele poliitilistele jõududele kasu. Nad lasevad tal piinelda ja vaatavad väljastpoolt, kuidas Kariņš end poliitiliselt hävitab ja õõnestab oma valijate silmis Uue Ühtsuse kui etteaimatava ja mõistliku jõu kuvandit, ütles ta.