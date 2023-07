Pärnu ei luba matkaautodel rannapiirkonnas parkida

Pärnu linn on asunud võitlema matkaautodega ega luba neil enam rannapiirkonnas parkida. Kuhu need autod minema peaksid, selle üle alles peetakse aru.

Pärast rahvarohket nädalavahetust oli esmaspäeva hommikul Pärnu ranna suurimas parklas ehk staadioni harjutusväljakul vaid kaks matkaautot. Ühe juures joodi parajasti hommikukohvi. Ei oska arvatagi, et selline asi kedagi häirida võiks, aga Pärnu linnavõimule on kurdetud, et see ei ole sobiv käitumisviis.

Nüüd on linnaametnikud otsustanud, et matkaautosid ranna lähedusse ei lubata. Vastavad märgid on juba üles pandud.

"Rannapiirkonna parklad, mis kuuluvad linnale ja ühele eraomanikule, seal me oleme öelnud, et karavane me sinna parkima ei oota. Põhjus on selles, et seal puudub vastav taristu, mida karavanid vajaksid. Elekter, vesi ja purgimiskoht," lausus Pärnu linnapea Irina Talviste.

Aga kuhu matkaautod minema peaksid, kui nad tahavad siiski Pärnus olla?

"Meil tegelikult on laua peal pikem nägemus, mida me töötame läbi ja arutame, kuhu Pärnu piirkonnas üldse matkaautod saaksid turvaliselt peatuma jääda," ütles Talviste.

Europark võitis kevadel hanke ja korraldab parkimist Rannastaadioni harjutusväljakul. Linnale ettevõttel pretensioone pole, aga mõistetamatu on, mis probleemi lahendatakse.

"Perekond, kes sõidab oma autoga ringi ja kasutab (ala) parkimiseks kas päevaks või kaheks ja läheb randa ja naudib seda, mida Pärnul pakkuda on. Vett või elektrit või muid teenuseid tegelikult vaja ei ole. Elekter tuleb taevast päikeseenergia näol, vesi on inimestel kaasas ja purgimiskoht on kodus ja selleks ettenähtud kohad on tanklates täitsa olemas. Parklates ühe päeva jooksul ei ole kindlasti vaja midagi purgida," lausus Europarki juhatuse esimees Karol Kovanen.

Pärnu linnavolikogu liige Andrei Korobeinik (Keskerakond) ei mõista samuti, mis muret lahendatakse.

"Iga linn valib, mis turist talle sobib. Aga seda enam ma usun, et see on debati küsimus. Aga peab ka mõtlema selle peale, mis see positiivne programm on. Kui me rannapiirkonda neid ei taha, kuhu nad siis lähevad? Kuidas vältida seda, et nad pargivad näiteks tänava ääres? Kes siis sellest võidab või kaotab? Siin ei ole probleemi lahendus, vaid pigem probleemi loomine," lausus Korobeinik.