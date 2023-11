Pärnus laieneb 1. maist tasuline parkimisala ja tõusevad parkimistasud

Kõige suuremad muudatused toimuvad ranna piirkonnas, kus nüüd on parkimine tasuline kõikidel tänavatel aasta läbi. Ka seal, kust ühtki asutust ei leia ja on vaid eramud. Aga ka oma kodumaja ees ei saa tasuta parkida – kodutänava parkimisluba maksab 50 eurot aastas, ühe maja või korteri kohta kortermajas antakse ainult üks parkimisluba.

Tasuta parkimisvõimalust linnatänavatelt ei leia, Teatri ees Keskväljakul on tasuta kolm tundi. Tasulise parkimise aeg on pikenenud.

"Linnas läheb alates 1. maist parkimine tasuliseks hommikul kella kaheksast õhtul kella seitsmeni. Tuli juurde tund aega. Ning lisandub tasulise parkimise päevana ka laupäev. Ainuke päev, kus parkimistasu linnas ei võeta, on pühapäev. Riigi- ja rahvuspühad ka loomulikult," selgitas Pärnu abilinnapea Irina Talviste.

Linn loodab parkimismuudatustelt eelarvesse üle poole miljoni euro lisatulu, aga kulutusi tuleb ka teha.

"Täiendavaid vahendeid plaanime aasta jooksul linnaeelarvesse saada umbes 550 000. Me praegu valmistame ette oma IT-lahendusi. Siis me vaatame üle kõik oma parkimisautomaadid, parkimistsooni, teavituse – kõik, mis sellega on seotud. Lisaks pargi-ja-sõida parklad," rääkis Talviste.

Pärnu elaniku parkimisluba maksab 1. maist 15 eurot kuus, aastas 150 eurot. Kui keegi väljastpoolt Pärnut tulebl linna puhkama või naabervalla elanik tööle, maksab tema parkimine kuus 100 eurot, aastas 850 eurot.

"Sellest parkimistasust ma ei arva kohe tõesti mitte midagi. Mina olen pigem poolt sellele, et kuurortmaks. Kuurortmaks on asjalik, see ikkagi puudutab üldjuhul vähe jõukamaid inimesi või vähemalt järjel inimesi, kes tulevad Pärnusse puhkama. Nad tahavad siin parkida, tahavad siin süüa-juua, veeta nii mõnigi lõbus päev. Las maksavad. Las nemad maksavad. Jurmalas makstakse ka, miks mitte Pärnus kui Eesti kuurort number üks," kommenteeris pärnakas Üllar.