Macron: Prantsusmaa saadab Ukrainale kaugmaarakette SCALP

Prantsusmaa annab Ukrainale oma kaugmaa tiibrakette SCALP, millega Kiievi väeüksustel on hõlpsam tabada sihtmärke sügaval Venemaa tagalas, ütles teisipäeval president Emmanuel Macron.

NATO tippkohtumisele saabunud Macron ütles, et Pariis saadab Kiievile SCALP rakette, mida London on juba tarninud Ukrainale nime Storm Shadow all.

Storm Shadow on pikamaa vargtiibrakett, mille arendasid ühiselt välja Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Tavaliselt lastakse see välja õhust. Raketi lennuulatus on üle 250 kilomeetri ehk veidi vähem kui USA päritolu ATACMS-i rakettidel.

Juunis ründas Ukraina Storm Shadow rakettidega olulist Tšongari silda, mis ühendab okupeeritud Lõuna-Ukrainat Krimmi poolsaarega. Samade rakettide abil on Ukraina hävitanud ka Venemaa laskemoonaladusid.