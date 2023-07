Kivimägi: võime hakata arupärimisi menetlema lõpust

Kivimägi ütles, et tegi opositsioonierakondadele ettepaneku, et nad võtaksid tagasi obstruktsiooni eesmärgil esitatud arupärimised.

Kivimägi sõnul võiksid opositsioonierakonnad selgitada välja ka selle, et millistele arupärimistele saaks vastata kirjalikult. "Kui see kirjalik vastus rahuldab arupärijaid, siis lihtsalt arupärija võtab selle arupärimise tagasi," pakkus Kivimägi.

"Ja kolmas plokk arupärimisi on siis need, millele nad eeldavad, et vastamine ka toimub, nii nagu riigikogu kodukord ette näeb," sõnas Kivimägi.

Kivimägi märkis, et kui opositsioon nende ettepanekutega nõus ei ole, hakkab juhatus menetlema arupärimisi saalis ajaliselt kõige vanematest. "Sellisel juhul nende võimalikud arupärimised väga aktuaalsetel teemadel ei pruugi jõuda üldse saali vajalikul ajal menetlemisele. Kui see virn on ees, siis on igati loogiline eeldada seda, et me võtame need, mis on vanemad," rääkis Kivimägi.

Kivimägi rääkis, et kui opositsioon soovib erakorralist istungjärku arupärimiste menetlemiseks augusti lõpus, siis on koalitsioon selleks valmis, juhul kui opositsioon paneb välja 35 saadikut ja opositsioon ülejäänu, et saavutada erakorralise istungjärgu kokku kutsumiseks vajalik kvoorum 51.

Tagasivõtmise ettepaneku tegi Kivimäe sõnul koalitsioon ka obstruktsiooni eesmärgil esitatud eelnõude kohta.

Kivimägi ütles veel, et juba vastuvõetud eelnõude osas ei ole koalitsioon nõus opositsiooniga kompromissile minema, näiteks eelnõusid tagasi pöörama. Küll aga on tema sõnul võimalikud teatud ulatuses kokkulepped eelnõude osas, mis tulevad.

Juhatus ja vanematekogu arutab teemat taas augusti alguses. Esimene sügisistungjärgu istung toimub 11. septembril.

Kivimägi rääkis, et EKRE esindajat teisipäevasel koosolekul ei olnud ning et Martin Helme saatis juhatusele vastava kirja. "Martin Helme on selgelt öelnud, et mingit normaalset parlamendi tööd ei saa olema enne kui samasooliste abielu seadus ja ka kooseluseadus on tühistatud," sõnas Kivimägi.

EKRE esimeest Martin Helmet ei õnnestunud teisipäeval ERR-il telefoni teel kommentaariks kätte saada.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et arutab võimalikku kompromissi koalitsiooniga fraktsioonis ja on ilmselt nõus obstruktsiooni eesmärgil esitatud arupärimised tagasi võtma.

"Me arutame seda fraktsioonis. Aga selge on see, et need ühesugused arupärimised, mis on tehtud 13 ministrile, on mõistlik tagasi võtta. Aga sisulisi arupärimisi ja ka seaduseelnõusid tuleks menetleda," sõnas Ratas.

"Selline patiseis Eesti poliitikale ja riigikogule au ei tee. See on vaja lahendada ja seda saavad lahendada koalitsioon ja opositsioon ühiselt," lausus Ratas.

Samas ei olnud Ratas väga lootusrikas, et sügisest parlament täiesti puhtalt lehelt alustada saab. "Ma arvan, et see valmidus (kompromissiks - toim.) on keskfraktsioonis olemas, küsimus on selles, et mis see koalitsiooni poolne konkreetne pakkumine on ja seda täna ei ole olnud," ütles Ratas.