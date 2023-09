Kivimägi: riigikogu hakkab arupärimisi menetlema ainult esmaspäeviti

Riigikogu juhatus korraldab riigikogu töö selliselt, et parlament hakkab opositsiooni esitatud arupärimisi menetlema ainult esmaspäeviti, et see ei halvaks riigikogu muud tööd, ütles riigikogu esimene aseesimees Toomas Kivimägi (Reformierakond).

"Riigikogu juhatus kavandab iganädalaselt päevakorda. Ja ühe põhimõttena oleme kokku leppinud, et arupärimistele vastamine toimub esmaspäeviti ja sinna me proovime eelnõusid mitte planeerida, et opositsioon saaks maksimaalselt kasutada oma õigust arupärimisi nii esitada kui ka neile vastuseid saada. Oleme seal valmis töötama südaööni," ütles Kivimägi teisipäeval ERR-ile.

Alates teisipäevast kuni iga töönädala lõpuni tegeleks aga riigikogu eelnõude ja kõigi muude küsimustega, lisas ta.

Kivimägi tõi välja, et esmaspäevase seisuga oli vastamata 317 opositsiooni arupärimist ja menetlusse antud 186 eelnõu.

"Kui me nüüd võtame, et sel esmaspäeval kulus igale arupärimisele üks tund ja 20 minutit siis selle järgi nendele arupärimistele vastamiseks läheb 422 tundi. Ja esimese töönädala praktika kohaselt kulus igale eelnõule esimesel lugemisel üks tund - see teeks 186 tundi. Ja kokku nõuaks arupärimised ja eelnõud 608 tundi," selgitas Kivimägi.

Arvestades riigikogu tööaega, kuluks täiskogu istungil nende arupärimiste ja eelnõude menetlemiseks kaheksa kuud.

"Nii et selles mõttes, kui keegi tahab öelda, et see ei ole parlamendi umbeajamine või see ei ole obstruktsioon, siis see on täiesti ebaadekvaatne seisukoht. Ilmselgelt on see olnud opositsiooni plaan, aga me kindlasti sellisele ultimaatumile ja käitumisele alluda ei saa," rõhutas ta.

Kivimägi selgitas ka, et kui arupärimiste esitajad viitavad põhiseaduse paragrahv 74 lõige kahele, mis ütleb, et riigikogu liikmel on õigus pöörduda arupärimisega valitsuse ja tema liikmete, Eesti Panga nõukogu esimehe, Eesti Panga presidendi, riigikontrolöri ja õiguskantsleri poole ning vastata tuleb 20 istungipäeva jooksul, siis põhiseaduse paragrahvis 65 on loetletud riigikogu 16 ülesannet, mida samuti tuleb täita.

"Ja selle kohta on riigikohtu põhiseaduse järelevalve kolleegium andnud tegelikult ka selge suunise, öelnud väga üheselt ja selgelt, et riigikogu töö peab olema korraldatud nii, et riigikogu saaks täita kõiki oma põhiseadusest tulenevaid ülesandeid," rõhutas Kivimägi. "Nii et see on see, mis annab juhatusele mandaadi ja selge volituse ja lausa kohustuse tegelikult mitte menetleda üksnes opositsiooni esitatud arupärimisi ja eelnõusid. Vastasel korral me võiksime selle põhiseaduse paragrahvi 65 tegelikult prügikasti visata. Ja see oleks ilmselgelt juba põhiseaduslik kriis," lisas ta.

Kui tegelda kuude kaupa ainult arupärimistega ja opositsiooni eelnõudega, seiskuks riigikogu muude ülesannete täitmine, selgitas Kivimägi: "Me ei saaks ära võtta kelleltki saadikupuutumatust, me ei saaks kuulata õiguskantsleri ettekannet, me ei saaks määrata riigikohtunikke ja nii edasi. See oleks ilmselgelt põhiseadus kriis."

"Nii et selles mõttes ei ole meil küll vähimatki ruumi ja opositsiooni ootused sellele, et nad sellega ummistavad parlamendi, on rajatud liivale. Juhatusel on tegelikult mandaati rohkem kui küll võtta arupärimisi sellises mahus, et oleks tagatud kõikide riigikogu põhiseaduse tulenevate ülesannete täitmine," ütles riigikogu aseesimees.

Opositsiooni esindajad ei ole põhiseaduse ühemõttelise sätte sellise tõlgendamisega riigikogu juhatuse poolt nõustunud. Lisaks arupärimistele ootab riigikogu saali jõudmist hulk eelnõusid, millest 50 tähtaeg sel nädalal umbe jookseb.