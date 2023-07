Kagu-Eestis on marju ja seeni tänavu vähem

Tänavu on Kagu-Eestis seente ja marjade kokkuostjatel tööd vähem, sest kevadise külma ja suvise põua tõttu on metsas seeni ja marju võrreldes eelmiste aastatega palju vähem.

Kokkuostjad Kagu-Eestis peavad leppima väiksemate seente ja marjade kogustega, kuna metsas on saaki vähem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui natuke vihma tuli, siis tuli neid kukeseeni nii mõned kastid, aga täna on väga nigel, aga kui midagi ei ole metsast korjata, siis ta võtab mustikaid, aga mustikad on ka peenikesed ja kehvad," ütles seente ja marjade kokkuostja Anu Palover.



Ka murakaid on tänavu vähem, sest kevadel tegi külm paljudes kohtades õitele liiga.

"Murakad valmivad üle Eesti väga erineval ajal, seal võib olla kaks nädalat vahet ja võib olla ka niimoodi, et ühe ja sama raba piires valmivad nad erineval ajal, sest üks pool on vastu päikest ja teine on varjus," ütles Emajõe-Suursoo loodusretke juht Kristina Traks.

Meerapalu raba on populaarne muraka korjamise koht. Kuigi seal on palju korjamas käidud, on ikkagi võimalik leida valmis murakaid.

"Aga on siiski selliseid kohti, kuhu tasub veel minna, mingid varjulisemad kohad, põhjapoolsemad kohad. Ja tundub, et metsa servad on selle aasta teema, sest mets hoidis seda külma natuke tagasi kevadel. Sellepärast on metsa servades murakaid rohkem," ütles Kristina Traks.