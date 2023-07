Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval, et Ukraina tulevaste julgeolekugarantiide deklaratsiooniga on ühinenud veel kuus riiki. Need riigid on Tšehhi, Taani, Holland, Norra, Hispaania ja Rootsi.

Oluline reedel, 14. juulil kell 5.55:

- Veel kuus riiki ühinesid Ukraina julgeolekugarantiide deklaratsiooniga;

- Vaatleja: Vene sõjaväeringkondades algas puhastus;

- ISW: mitmed Vene sõjablogijad kritiseerisid Popovi vallandamist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval, et Ukraina tulevaste julgeolekugarantiide deklaratsiooniga on ühinenud veel kuus riiki. Need riigid on Tšehhi, Taani, Holland, Norra, Hispaania ja Rootsi.

"Meie väga edukas Ukraina julgeolekugarantiide leping teel NATO-sse jätkub kahepoolsete lepingute ettevalmistamisega riikidega. Vilniusest on möödas vaid päev ning maailma seitsme suurima demokraatiaga on liitunud juba kuus riiki, kellega leppisime eile kokku julgeolekugarantiides," teatas Zelenski.

Vaatleja: Vene sõjaväeringkondades algas puhastus

Venekeelse väljaande The Insider uudistetoimetaja Timur Olevski ütles, et pärast erasõjafirma Wagneri juhi Jevgeni Prigožini mässukatset Venemaal algas sõjaväeringkondades puhastus.

Olevski ütles telekanali Freedom eetris, et Prigožin võeti tööle rahateenimiseks ja musta töö tegemiseks.

Ajakirjaniku sõnul annab Putin mõista, et Prigožin on erijuhus ja kõiki teisi vastuhakkajaid karistatakse teisiti. Sellest annab tunnistust Vene sõjaväeülemate puudumine avalikus ruumis.

"Prigožini projekt on eriline. Täiesti õige on teda kutsuda projektiks. Prigožin on Putini teenistuses sadist. Tunnustatud, legitiimne ja täidab täpselt seda funktsiooni, milleks ta palgati – olla sadist ja teenida mustade operatsioonide eest musta raha," rääkis ajakirjanik.

Samas märkis Olevski, et hoolimata isolatsioonist pole Vene kindralitega midagi tõsist juhtunud.

"Ajaleht Wall Street Journal avaldas täna oma allikatele viidates andmed, et vähemalt 10 inimest on, ütleme nii korralikult, vangistuses ja 15 inimest on ametist kõrvaldatud. See arv on esmapilgul usutav, sest mis on väga oluline, et sõjaväes on inimesed, kes tunnevad isiklikult neid, kellega ei saada ühendust ja mõistavad nüüd, et rahulolematuse katse võib lõppeda samamoodi. Kuid pange tähele, et konkreetsete inimeste nimesid ei nimetata ja see on natuke piinlik, sest tegelikult, kui me räägime sellise tasemega ohvitseridest, siis nende nimed peaksid olema kuulda ja nende kadumine peaks olema vägagi märgatav," seletas ajakirjanik.

Olevski eeldab, et mõne aja pärast ilmub teleekraanidele kurb kindral Surovikin, kes vannub Putinile veel sada korda truudust.

"Selleks, et neile, kes võivad arvata, et ta on mässaja, selgeks teha, et tegelikult peab iga mässaja meeles pidama, kes on riigis kuningas," sõnas ajakirjanik.

ISW: mitmed Vene sõjablogijad kritiseerisid Popovi vallandamist

Vene kaitseministeerium vallandas kindral Ivan Popovi. Ta oli Zaporižžja oblastis sõdiva 58. armee komandör. Paljud Vene allikad väidavad, et Popov oli pädev ohvitser. Mitmed Vene sõjablogijad kritiseerisid Popovi vallandamist, kirjutab Ameerika sõjauuringute instituut (ISW.

ISW toob välja, et mõned blogijad väljendasid oma põlgust Venemaa väejuhatuse ja Gerassimovi vastu. Wagneriga seotud allikad võrdlesid Popovi Prigožiniga. Marurahvuslane ja terrorist Igor Girkin väitis, et suure sõjalise kaotuse korral võivad ka regulaararmee väed Moskva peale minna.