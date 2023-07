Kallis: Euroopat vaevava kuumalaine serv jõuab Eestisse pühapäeval

Lõuna-Euroopa kuumalaine Kerberos alustas tegevust kuu aega tagasi. Hispaanias, Prantsusmaal, Kreekas, Horvaatias ja Türgis on järgnevatel päevadel oodata kohati üle 40 kraadi õhusooja. Euroopa kosmoseagentuur hoiatab, et Itaalias võib mõnes kohas temperatuurinäit kerkida 48 kraadini, mis oleks kõrgeim Euroopas registreeritud temperatuurinäit, kirjutab BBC.

Kallis juhtis "Vikerhommikus" tähelepanu, et praegune Euroopa kuumalaine äratab väga suurt tähelepanu. Riikide valitsused jälgivad hoolsalt toimuvat ning on võtnud kasutusele ka abinõusid, näiteks on sisse seatud jahutuskohad vanematele inimestele.

Eestini jõuab Kallise sõnul ilmselt pühapäeval selle kuumalaine põhjapoolne ots. "Meil on õnneks praegu selline õhuväljade süsteem, kus läänest tulevad madalrõhkkonnad ja Soome kohal on veel kõrgrõhuala, mis hoiab kuumust natuke tagasi. Aga 26-28 soojakraadi võiks Eestini jõuda, aga võib-olla ainult lühikest aega," prognoosis Kallis.

Kuigi seekord Eesti kuumalainega väga hullusti pihta ei saa, märkis Kallis, et ees on veel pool juulit ja augustikuu ehk aeg, mis on tavaliselt meile kõige suuremat kuuma toonud.

Kallis nentis, et kuumalaine puhul on tegemist kliimanähtusega, mida ikka juhtub, aga just kuumalainete sagenemise järgi võib otsustada, kas on tegemist kliimamuutuste või üksikute kliimanähtustega. Ta tõi Eesti puhul näiteks, et aastal 2018 oli Eestis neli, viis kuumalainet, mullu neli ning tänavu tuli Eestisse esimene kuumalaine juunikuus, kuigi üle 30 kraadi piiri õhusoe eriti ei jõudnud.

Pikaajalisest keskmisest rääkides tõi Kallis näiteks Tartu, kus aastatel 1901-1930 oli aasta keskmine temperatuur 4,7 kraadi, 1961-1990 oli 5,0 kraadi ja praegu juba 6,4 kraadi. "See on selline näitaja, millele ei saa mitte vastu vaielda. Päris korralikult oleme temperatuuri mõõtnud juba ligi 160 aastat Eestis ja see näitab, et temperatuurinäitajad on tõusuteel. Ainult see, kas mõni aasta on külmem või soojem, kas lund sajab rohkem või harjumatult vähe, näitab ainult kliima kõikumisi, aga tendentsid on praegu ikkagi kahjuks soojenemise poole," ütles klimatoloog.

Senine Eesti kuumarekord on 35,6 kraadi, mitteametlikes kohtades on mõõdetud ka kuni 38 kraadi. Kallis prognoosib, et 38-39 kraadi kuuma võib Eestis järgmise paari aasta jooksul ära tulla küll. "Üle 40 kraadi on natuke kahtlane meie oludes paarikümne aasta jooksul," lõpetas ta.