Ukraina sõjaväeluure ülem: meil on allikad Putini lähikonnas

Budanov tunnistas uudisteagentuurile Reuters antud usutluses, et 2014. aastal kaotas Ukraina teabesõja Venemaale, kuid nüüd kaotab Venemaa ise Ukrainale.

Väidetavalt tegi Ukraina luure pärast Vene erasõjaväe Wagner juhi Jevgeni Prigožini ebaõnnestunud mässu Venemaa kohta mõningad järeldused. Budanov meenutas ajakirjanikele, et Ukraina luure oli esimene, kes hoiatas tegeliku Vene sissetungi ohu eest.

"Meil on omad allikad. Nii-öelda [Putini] naaberkabinettides. Seetõttu me tavaliselt teame, mis toimub," ütles ta.

Budanov kinnitas, et Ukrainal on juba "oma Mossad" [Iisraeli välisluureagentuur].

"Kui küsida Mossadi kui kuulsa eriteenistuse kohta... nende riigi vaenlaste hävitamiseks, siis oleme seda teinud ja teeme ka edaspidi. Meil ei ​ole vaja luua midagi, sest see on juba olemas," vastas luurejuht.

Artiklis osutatakse, et Budanovit on juba mitu korda ebaõnnestunult tappa üritatud. Viimasel juhul lendas ründaja ise õhku, kui ta üritas tema autosse pommi panna.

Vestluse lõpus mainisid ajakirjanikud venelaste katset rünnata luure peavalitsuse Kiievi peakorterit, mispeale Budanov täpsustas, et see ei ole esimene kord.

"See ei olnud nende esimene katse. Aga nagu näha, oleme ikka veel siin, selle maja pearuumides. Väljas nägite inimesi kõndimas ja töötamas," lisas Budanov.

Juulis levitasid Vene propagandistid libauudist Budanovi väidetava vigastuse kohta. See teabeoperatsioon langes kokku Ukraina vastupealetungi algusega ja Venemaa tegeliku katsega Ukraina luurejuhti raketiga tappa.

Suve alguses teatati, et Venemaa pommitas ballistiliste ja tiibrakettide ning droonidega Kiievis asuva luurepeavalitsuse peakorterit. Kiievi õhutõrje lasi need alla, ohvreid ei olnud.

Kaitseministeerium on korduvalt rõhutanud, et Venemaa ei ole loobunud eesmärgist kõrvaldada Ukraina kõrgeim sõjaline ja poliitiline juhtkond. Teada on president Volodõmõr Zelenskõi ja territoriaalkaitse jõudude juhi Ihor Tantsjura korduvad mõrvakatsed. Lisaks on sissetungijate erilise tähelepanu all Ukraina väe ülemjuhataja Valeri Zalužnõi.