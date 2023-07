Ida-Virumaa püüab meelitada turiste Lätist

Järgmisel nädalal alustab Ida-Virumaa turismiklaster esimest korda Läti turule suunatud kampaaniat, püüdes veidigi leevendada Venemaa turistidest jäänud tühimikku.

"Ega majutuskohad ei täitu üleöö, see on puhtalt teavituskampaania. Isegi kui nad kohe siia külla ei jõua, siis on vähemalt nendel kuskil kuklas mõte Ida-Virumaast. See ongi algus Läti turu vallutamiseks, aga selleks on vaja teha järjepidevat tööd ja kommunikatsiooni, et lätlased teaksid, kes me oleme ja kus me asume, ning et neil oleks tahtmine siia tulla," rääkis Ida-Viru turismiklastri turundusjuht Hanna Villberg.

Narva turismikoordinaator Olga Smirnova ütles, et Läti turist on ilma kampaaniatagi aina rohkem kahe eriilmelise riigi piiril asuvat Narvat leidmas.

"Kõigepealt mõistagi Narva linnust, päris palju käib Läti gruppe Victoria bastionis. Ja jalutavad lihtsalt linnas ning tellivad ekskursioone. Näen linnapildis aina rohkem Läti numbriga autosid," rääkis Narva turismikoordinaator Olga Smirnova.

Narva-Jõesuu Medical SPA juht Karina Küppas nentis, et ka neile saabuvad lätlased soovivad lisaks spaapuhkusele külastada Narva-Jõesuu naaberlinna vaatamisväärsusi.

"Lätlastele, kes tulevad pikemaks ajaks, ei piisa vaid majutuskohast, nad tahavad vaadata ka natukene ringi. Narvas on nüüd nii ilus raekoda ja teisedki huvitavad turismikohad, mida võiks külastada, ning jutt, et Narvas on palju huvitavat, mida vaadata, on läinud nii laiali, et ka lätlased on seda kuulnud ja tulevad uudistama, mis on ka meile mõistagi plussiks," sõnas Küppas.

Lätile suunatud Ida-Virumaa teavituskampaania maksumuseks on 5000 eurot.