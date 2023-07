Vilja kvaliteet ja saak on tänavu põua tõttu kehv

Viljakasvatajad saadavad sel nädalal kombainid põllule. Eesti vajadus saab kaetud, kuid vilja kvaliteet on põua tõttu madalam ning koristus- ja kuivatamiskulud kõrged. Euroopa tänavune saak on aga tunduvalt väiksem kui oodati.

Talupidaja ütleb, et tänavuse põua tõttu on suvinisu pea lühike ja mõne teraga. Ta ütleb, et tänavune viljapõld on nagu lapitekk – valmimine on ebaühtlane. Vilja kokkuostja aga ütleb, et puudu ei tule.

"Meie enda tarve Tartu Millis on koos rukki ja nisuga 100 000 tonni aastas. Ja Eesti toodab nisu heal aastal 750 000 tonni, nii et meie saame oma vajaliku nisu Eestist igal aastal kätte," rääkis Tartu Milli ostujuht Rauno Viljas.

Küsimus on kvaliteedis ja seega hinnas. Head saianisu palju oodata pole. Nisu valmib ebaühtlaselt – põuakartlikumal põlluosal on tera sundküpsenud, niiskemal põlluosal on see roheline või vahaküps või külgvõrsetega. Kombain koristab kõik koos.

"Saia tegemiseks on vaja kvaliteetset nisu. Ja need kvaliteedinõuded on võimalik täita ainult siis, kui on ühtlaselt küps vili koristatud," selgitas Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht Kalle Hamburg.

Eelmise aasta viljasaak oli viiendiku võrra varasemast suurem – keskmiselt 4,2 tonni hektarilt. Tänavuse saagi osas on viljakasvataja pessimistlikum kui kokkuostja.

"Saak on kehv, kvaliteet on kindlasti alla keskmist, kuivatuskulud on suured, koristuskulud on suured," tõdes Hamburg.

"Võrreldes eelmise aastaga me võime oodata umbes 20-30 protsenti väiksemat saaki. Aga midagi väga drastilist vähemalt siin, Lõuna-Eestis ei paista," ütles Viljas.

Euroopa farmereid ühendav katuseorganisatsioon teatas esmaspäeval Euroopa Komisjonile, et Lõuna-Euroopas on teraviljasaak 60 protsenti väiksem. Soome, Läti, Poola ja Bulgaaria osas on saakide vähenemine poole kuni kahe kolmandiku võrra, ütles Kalle Hamburg.

Küsimärgi all on järgmiseks aastaks valmistumise võimekus. Ilmselt küsib farmerite organisatsioon komisjonilt toetusi. Hamburg viitas ka Euroopa Liidu poolt kolmandatele riikidele kehtestatud lämmastikväetiste lisatollidele.

"Üks leevendusmeede oleks tollide leevendamine. Mis tähendaks seda, et see oleks kingitus (Venemaa liidrile Vladimir) Putinile," ütles Hamburg.