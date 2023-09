Kagu-Eesti kartulisaaki ohustab muu hulgas viimase aja sagedane vihm

Võrumaal Jaagumäe talu põldudel kasvab tänavu ligi 105 hektaril kuus sorti kartulit. Rohkem kui varasematel aastatel jälgitakse sellel sügisel, et põld oleks kartulivõtmiseks piisavalt kuiv ja et mädanema hakanud kartulid salve ei satuks.

"Eks me kartulile püüame otsida liivakamat maad ja kus ei ole sulglohkusid ja vett kokku ei jookse vagusid mööda. Aga sellel aastal seda absoluutselt vältida ei ole suutnud, sest on põlde, kus on vesi vao vahel ja on oht, et seal ka kartul mädaneb, nii et koristusega tuleb väga valvel olla – enne jäägu kivi kartuli sisse kui mädanenud kartul, et ta talve üle seisab," rääkis Jaagumäe talu peremees Mart Timmi.

Põlvamaal Vaarika talus on kartulit kasvatatud üle 20 aasta. Selle nädala esmaspäeval võeti üles vaid mõni vagu kartulisorti Laura. Talvekartulit plaanitakse võtma hakata nädala või kahe pärast, kui kartul on võtmiseks valmis ja põllud ehk kuivemad.

"Ma võtan müügi jaoks praegu kartulit, aga mitte just talvemüügi jaoks, praegu on veel natuke vara, sest koor ei ole veel päris kinni. Laura on suhteliselt hiline kartul ja ei ole koor päris kinni," rääkis Vaarika talu perenaine Anneli Prosa.

Tema sõnul on hilise kartuli saak hea, varajase kartuli saak oli kehv.