Tegevuste vähendamisest rääkival Eesti Kontserdil ootab arvel 3,4 miljonit

Kuu alguses teatas Eesti Kontsert, et kui maksumaksja raha juurde ei anna, siis on sihtasutus sunnitud regionaalset kontserttegevust kokku tõmbama ja loobuma Andres Mustoneni asutatud vanamuusikaansambel Hortus Musicuse rahastamisest. Samas seisab sihtasutuse arvel 3,4 miljonit eurot.

Eesti Kontserti juht Kertu Orro ütles, et raha kogunes koroonaajal makstud toetustest. "Oli ju Covid ja väga-väga suured piirangud olid samuti. Piirangute tõttu maksis riik hüvitist. Meie puhul ongi paradoksaalne see, et enamus meie põhitegevusest vajab ja eeldab pealemaksu, kuna me tegutseme turutõrkeolukorras. Ja kui me ei tee, järelikult meil raha ei kulu," rääkis Orro.

Sama ütlevad ka Eesti Kontserdi majandusaasta aruanded. Piirangutele eelnenud 2019. aasta lõpuks oli sihtasutuse arvel 567 000 eurot. Aasta hiljem juba 2,3 miljonit eurot, kasvades 2021. aastal 3,1 miljoni ja nüüd möödunud aasta lõpus 3,4 miljoni euroni. Võrdluseks Eesti Kontserti tulud olid möödunud aastal 8,7 miljonit eurot.

Küsimusele, kas reservide arvelt ei saaks kasvanud kulukeskkonnas tegevust vähendamata jätkata, vastas Orro eitavalt. Tema sõnul on tarvis suurendada riiklikku toetust või tegevusi kärpida. Lisaks on arvel olev raha plaanis teisiti ära kasutada.

Orro sõnul on Eesti Kontserdil plaanis osta üks või kaks kontsertklaverit, ligikaudse hinnaga pool miljonit eurot, ja remontida Estonia kontsertsaali orelit, mille lõppmaksumus ei ole veel teada. Lisaks näeb Orro ette, et osa reservidest kulub niigi jooksvateks kuludeks. "Sinna need vahendid ongi kõik planeeritud," rääkis Orro.

Kultuuriministeeriumis kureerib Eesti Kontserdi tegevusvaldkonda uue kantsleri tööle asumiseni spordi asekantsler Tarvi Pürn. Kui tema käest küsida, kas riikliku sihtasutuse suured reservid ka kuidagi tavatud on, vastas Pürn, et kindlasti võib selline seis küsimusi tekitada, ent kuigi ta teema eest vastutab, ei ole ta sellega detailideni kursis.

Juuli alguses avaldas Eesti Kontsert oma uuendatud viie aasta finantsplaani. Selles on kirjas kontserttegevuse regionaalse mõõtme vähendamine ja selle koondamine Tallinnasse ning Hortus Musicuse tegevuse lõpetamine, kui riiklik rahastus ei kasva.