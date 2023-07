Ratas: Must oli Keskerakonna üks parimas mõttes vapiloomadest

Aadu Must oli Eesti eest võitleja ja Keskerakonna üks parimas mõttes vapiloom, ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Ratas sõnas oma järelehüüdes, et Aadu Must oli särav inimene ja elas oma elu sisukalt.

"Neid lauseid on öelda väga raske. Ja minu sügav kaastunne Aadu abikaasale ja lastele, Aadu lähedastele ja sugulastele, sõpradele. Ja neid oli tal palju. Ja see näitab tema sisukalt elatud elu, kus sees oli palju tegemisi professorina rahvusvahelise teadustöö raames, poliitikuna nii riigi tasandil, aga ka Tartu linnas

pikaajalise volikogu esimehena," rääkis Ratas.

"Aadu oli särav inimene. Tema tulevikuvaated olid alati põimitud läbi huvitavate ajalooliste aspektide ja paralleelide. Ta oli tugev Eesti eest võitleja. Ja kui rääkida Keskerakonna poliitikuna, siis loomulikult võib julgelt öelda, et Aadu Must on selle erakonna üks väga tugevatest parimas mõttes vapiloomadest," lisas Ratas.

Ajaloolane ja poliitik Aadu Must suri neljapäeval 72 aasta vanuselt.