Ajaloolane: Musta asjatundlikkus arhiivinduses oli hämmastavalt suur

Pirsko rääkis, et Aadu Must tundis ja toetus oma teadustöödes suuresti arhiiviallikatele.

"Tegelikult Aadu Must oli Tartu Ülikooli arhiivinduse professor, seega allikaõpetus oli tema kõige südamelähedasem distsipliin ja ta enda asjatundlikkus selles vallas oli hämmastavalt suur," sõnas Pirsko.

"Ta on ju kirjutanud lisaks puhtalt ajalooalastele käsitlustele üsna palju arhiiviallikatest, perekonnaloo allikatest. Eestit käsitlevad dokumendid välismaa arhiivides, eriti Venemaa arhiivides oli tema üks lemmikteemasid ja suuri tugevusi. Varasemal ajal korraldas ta ise mitmeid avastusrekti Venemaa, aga ka näiteks Kasahstani ja Siberi arhiividesse. Nii et need olid Aadu Musta kõige tugevamad küljed, ma ütleks," rääkis ta.

Ilmselt veel tänavu ilmub Pirsko sõnul Aadu Musta viimane, ligi 1000-leheküljeline monograafia Estica-ainelistest arhivaalidest Venemaa arhiivides.

Ajaloolane ja poliitik Aadu Must suri neljapäeval 72 aasta vanuselt.

Priit Pirsko avaldas koos ajaloolase Tiit Rosenbergiga 2016. aastal Ajaloolises Ajakirjas Aadu Mustast artikli, mida saab lugeda siit: