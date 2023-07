Jaak Aab: automaksu ainus eesmärk on täita riigikassat

Reformierakonna poolt välja pakutud automaksu kaks võimalikku mudelit on oma sisult õõnsad ega aita kaasa seatud eesmärkide täitmisele, ütles riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Jaak Aab (Keskerakond) pärast esmaspäeval toimunud keskfraktsiooni kohtumist rahandusministriga.

"Eesti majanduse turgutamise ja ettevõtjate toetamise asemel koormab valitsus meie inimesi järjest uute maksudega. Käibemaksu ja tulumaksu tõus eraisikutele, käibemaksu suurendamine restoranidele ja majutusasutustele ning meediaettevõtetele, tasuta ühistranspordi kaotamine ning lisanduv automaks vähendavad kõrge inflatsiooni tingimustes Eesti perede toimetulekut," kritiseeris Aab.

Keskerakonna juhatuse liige märkis, et seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuses esitatud põhjendused on justkui õhuke katteloor, mis ei varja uue maksu tegelikku eesmärki - koguda lisaraha Reformierakonna 500 miljonit eurot maksma mineva ja jõukamaid inimesi soosiva tulumaksureformi täideviimiseks.

"Automaksuga, millest Reformierakond enne valimisi midagi ei rääkinud, saavad kõige rohkem pihta madalapalgalised maainimesed. Ilmselt sündis automaksu idee eluvõõraste poliitikute arutelu tulemusel ja igapäevaselt automüügiga tegelevate inimeste arvamust ei peetud vajalikuks küsida. Automüüjad on välja toonud tõsiasja, et isegi ilma maksuta jätkavad autode hinnad tõusu 8-10 protsenti aastas ning kostitada inimesi kõrge inflatsiooni tingimustes lisamaksuga on lihtsalt alatu," rääkis Jaak Aab.

Aab lisas, et ka esmaspäevasel kohtumisel riigikogu Keskerakonna fraktsiooniga ei suutnud rahandusminister Mart Võrklaev automaksu kehtestamist piisavalt põhjendada.

"Valitsuse tegevus on äärmiselt kaootiline. Ühelt poolt soovitakse vähendada keskkonnamõjusid, teisalt läheb automaksu kehtestamisega kõigi uute sõidukite soetamine kallimaks ja tasuta ühistranspordi kaotamine ei aita kindlasti kaasa eesmärgile autostumist vähendada," lausus Aab.

"Endiselt puudub rahandusministril analüüs kõigi maksutõusude mõjust Eesti majandusele. Euroopa Liidu erinevad regulatsioonid kliimaeesmärkide täitmiseks ja valitsuskoalitsiooni kevadised aktsiisitõusud tõstavad näiteks diislikütuse hinda aastaks 2027 50-60 senti liitri kohta. Tõsine mõttekoht, kas autoomanike täiendav maksukoormus automaksu näol on üldse jätkusuutlik."

Tema sõnul tuleks automaksu käsitleda luksusmaksuna ja lisatasu peaksid maksma keskmisest kallimate sõidukite omanikud.

"Praegusel juhul lajatab Reformierakond maksukirvega kõigile, isegi puudega inimestele, kes elatuvad enamjaolt toetustest ja kel tihtipeale ei ole liikumiseks muud võimalust peale isikliku auto. Automaksu kehtestades tuleks paralleelselt tegeleda ühistranspordi arendamise ja alternatiivsete võimaluste loomisega. Seda kõike aga kiirkorras teha pole võimalik," ütles Jaak Aab.

Läänemets: automaksu eesmärk ei saa olla riigikassa täitmine

Lauri Läänemets. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Valitsusliitu kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles nädalavahetusel toimunud erakonna volikogu seminaril, et plaanitav mootorsõidukimaks võiks võtta arvesse ka regioonide eripära ning rõhutas vajadust vaadata mootorsõidukimaksu ja ühistranspordi liikuvusreformi koos.

"Reformierakonna väljapakutud ühetaolise automaksu disainimisel vaja teha veel tööd, et regionaalne mõõde oleks selgelt suurem ja see arvestaks erisustega. Automaks on toetav komponent suures liikuvusreformis, kus uuel tasemel ühistransport vähendab elukeskkonna huvides linnas sõitvate autode arvu. Ilma liikuvusreformita, mille põhimõtted saavad paika uue aasta alguseks, oleks automaksu ainukeseks selgeks mõjuks riigikassa täitmine Reformierakonna maksuküüru kaotamise tasandamiseks," tõdes ta.

"Järgmise nelja aasta jooksul peab riik suunama ühistranspordi arendamisse vähemalt kaks korda sama suur summa kui automaks hakkab riigikassasse tooma. Meie eesmärk ei tohi olla karistada autosõitjaid, kes on selleks igapäevaselt sunnitud, vaid korraldada põhimõtteliselt ümber ühistransport selliselt, et Eesti inimeste igapäevane liikumine võiks olla keskkonnasõbralikum, igaühele kättesaadav ja väärtustaks meie aega," märkis Läänemets.

"Mullu registreeriti Eestis kõigi aegade suurim arv luksusautosid, mistõttu ilmselt isegi paari tuhande eurone registreerimismaks ei mõjuta inimesi keskkonnasäästlikumalt käituma. Hindan rahandusministri pakutud lahendust maksustada vanemate autode omanikke vähem, aga maapiirkondades omatakse autot, kuna enamasti seal ilma selleta kuidagi ei saa. Seega on vaja nüüd automaksu plaani tõsiselt edasi arendada, sest maks ei tohi karistada inimesi, kes madalate sissetulekute juures sõiduki säästlikuma ja uuema auto vastu vahetada tahavad," tõdes Läänemets.