Automaksu plaan suurendas inimeste huvi romudest lahtisaamise vastu

Hetkest, mil automaks ühiskonnas jutuks tuli, suurenes ka inimeste huvi romudest lahtisaamise vastu.

"Saame palju rohkem küsimusi, saame palju rohkem päringuid. Kahjuks on ka olemas sellised päringud, kus dokumendid puuduvad autodel, kuna auto on käinud nii-öelda käest kätte aastate jooksul. Ja tegemist on rohkem maapiirkondades olevate inimestega," selgitas Kuusakoski juht Urmo Viisitamm.

"Väga paljudel sõpradel-tuttavatel on see probleem, et on müüdud, ei ole ümber vormistatud. Ja on läinud niimoodi, kes on ostnud läbi ajalehe või raadioreklaami peale näiteks vanarauda, pabereid ei ole võetud ja seetõttu on sõiduk endiselt nende hingekirjas, aga reaalselt maha kanda pole enam võimalik," rääkis autohuviline Rando.

"Selliseid autosid, millega enam aastaid ei sõideta ja mida võib-olla polegi enam olemas, on Eesti liiklusregistris üle 200 000. Aga automaksu tuleb nende pealt tasuda ikka.

Segaduse vältimiseks otsib valitsus võimalusi, kuidas lihtsustada fantoomautodest vabanemist.

"Niisuguste autode puhul, mille puhul tõesti autot ei ole – näiteks kas see on kuidagi ära müüdud mitteametlikult või on ära lammutatud tükk aega tagasi juba ja seda enam ei ole võimalik taastada –, siis on meil plaanis luua niisugune võimalus autoregistris, et inimesed kahe aasta jooksul saavad transpordiameti iseteeninduskeskkonnas esitada taotluse sõiduki kustutamiseks," rääkis kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.

"Praegu on meil plaanis tõepoolest nii, et automaks hakkab laienema ka nendele autodele, mille kanne on peatatud. Aga me plaanime teha seda, et kui maks hakkab kehtima 1. juulist 2024, siis kaks aastat on inimestel aega selleks, et oma autodega asjad registris korda teha," ütles rahandusministeeriumi maksupoliitika juhataja Erle Kõomets.

Kui omanik soovib oma autot juba praegu registrist kustutada, tuleb selleks pöörduda kas politsei- ja piirivalveametisse, keskkonna- või päästeametisse, kuid protsess on aeganõudev ja keerukas. Enne 2004. aastat registrisse kantud autod saab registrist kustutada transpordiamet.

"Juhul kui nüüd ikkagi avastatakse kas kontrolli käigus või muul viisil näiteks kahe või kolme aasta pärast, et see auto on ikkagi olemas, siis tuleb tagantjärele maksta nii automaksu kui ka eeldatavalt trahvi," ütles Kasemets.

Täpne süsteem selgub aga järgmisel aastal.